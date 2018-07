Prime Day sta arrivando, smart home in sconto

Filippo Vendrame,

Amazon Prime Day scatterà lunedì 16 luglio alle ore 12 per concludersi martedì 17 luglio alle ore 24. Durante queste 36 ore, il gigante dell’ecommerce proporrà migliaia di offerte speciali con sconti davvero importanti che permetteranno ai suoi clienti di fare shopping risparmiando un bel po’ di soldi. Amazon Prime Day, si ricorda, è una promozione dedicata esclusivamente agli iscritti al programma Amazon Prime che offre diversi vantaggi come le consegne rapide su migliaia di prodotti. Tuttavia, approfittando del primo mese di abbonamento gratuito, anche i non iscritti a Prime potranno partecipare alla promozione registrandosi al servizio per poi disdire, se vorranno, subito dopo e senza alcuna penale.

In attesa che arrivi il fatidico momento, Amazon ha deciso di ingolosire i suoi clienti proponendo già adesso alcune offerte interessanti. Per la giornata di oggi e solo sempre per gli iscritti al programma Amazon Prime, il colosso dell’ecommerce propone sconti sulle videocamere per la videosorveglianza Arlo di Netgear. Per esempio, il kit Arlo VMS3430 con Hub e 4 videocamere è proposto al prezzo di 340,99 euro. Oppure, il kit composto dall’Hub e da una sola videocamera è venduto a 141,99 euro. Sconti che si allargano anche al robot per le pulizie domestiche Ecovacs Robotics Deebot Ozmo 930 che Amazon propone al prezzo di 459,99 euro.

Oltre a queste offerte esclusive, Amazon propone, per la giornata di oggi, anche sconti sulla Scheda di Memoria MicroSDXC da 256 GB di SanDisk proposta al prezzo di 77,99 euro, oppure sul mouse ottico USB Ewent EW3157 venduto a 12,76 euro.

Si ricorda, infine, che nell’edizione 2018 dell’Amazon Prime Day saranno proposti nuovi articoli esclusivi di centinaia di marchi noti ed emergenti in tutto il mondo, che proporranno contenuti e prodotti in edizione speciale disponibili solo per i clienti Prime e per un periodo di tempo limitato. I clienti Prime saranno i primi ad acquistare, assaggiare, ascoltare e divertirsi con l’accesso anticipato alle Novità Prime Day.