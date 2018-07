CR7 alla Juve, nuova cover per FIFA 19?

Cristiano Ghidotti,

Per capire quanto sia estesa la portata dell’operazione che ha condotto Cristiano Ronaldo alla Juventus e di come le sue ripercussioni siano destinate ad andare ben oltre il gioco espresso in campo dal fuoriclasse portoghese è possibile dare uno sguardo a quanto sta accadendo e accadrà in ambito videoludico: EA Sports è chiamata a rimboccarsi le maniche e correre ai ripari per quanto riguarda il materiale promozionale di FIFA 19.

CR7 è infatti il testimonial principale del titolo, per il secondo anno consecutivo. Sulla copertina compare però ancora con la divisa del Real Madrid (sulla Champions Edition al suo fianco c’è Neymar al Paris Saint-Germain) e lo stesso vale per il trailer rilasciato esattamente un mese fa, in occasione dell’E3 2018. Dettagli non di poco conto, che andranno cambiato in tutta fretta. Al momento dalle pagine del sito ufficiale e dai profili social della serie non giungono informazioni o dichiarazioni ufficiali in merito. La società bianconera sarà dunque con tutta probabilità rappresentata sulla cover di uno dei giochi più venduti di ogni stagione (soprattutto nel nostro paese), beneficiando così di un notevole ritorno d’immagine.

Tra le principali novità di FIFA 19 c’è anche la Champions League: la software house Electronic Arts e il publisher EA Sports sono infatti riusciti a strappare la licenza ufficiale con la UEFA al concorrente Pro Evolution Soccer di Konami. Proprio la coppa dalle grandi orecchie è uno degli obiettivi che la Juventus insegue da ormai oltre due decenni, più volte sfiorato negli ultimi anni: mister Allegri avrà a disposizione un’arma in più per provare a conquistare il trofeo continentale, quel Cristiano Ronaldo che in due occasioni ha contribuito all’eliminazione dei bianconeri con la camiseta dei blancos. La data di uscita della simulazione calcistica (in offerta su Amazon a 49 euro) è fissata per il 28 settembre.