Google Pay: divisione spesa e salvataggio biglietti

Cristiano Ghidotti,

Già la scorsa settimana avevamo anticipato l’arrivo di una nuova funzionalità per l’applicazione ufficiale di Google Pay, dedicata allo scambio di denaro tra gli utenti. Oggi il gruppo di Mountain View ne parla in modo dettagliato, spiegando in cosa consiste, con un intervento sul proprio blog ufficiale che mette in luce i passi in avanti effettuati dal servizio.

Una caratteristica che in un primo momento verrà riservata in esclusiva agli utenti che risiedono negli Stati Uniti e che successivamente arriverà anche nel Regno Unito. Come è possibile osservare negli screenshot allegati di seguito, la feature consente di dividere in modo semplice e veloce una spesa con altre persone (ad esempio per un regalo acquistato insieme o per il saldo di una bolletta tra coinquilini), specificando la somma e selezionando un massimo di cinque contatti ai quali inviare la richiesta di pagamento. La ricezione del denaro sarà poi immediata e senza commissioni applicate.

L’altra novità introdotta dal gruppo di Mountain View in Pay riguarda la possibilità di salvare all’interno del proprio portafogli una copia virtuale dei biglietti aerei e di quelli per i concerti, così da poterli mostrare in fase di imbarco o quando ci si trova all’ingresso dell’evento, evitando di doverne stampare una copia cartacea o di dover cercare la ricevuta nella casella di posta elettronica. In un primo momento i ticket supportati saranno quelli emessi dalla compagnia aerea Southwest e da Ticketmaster, ma l’elenco si espanderà a breve con l’inclusione di altre realtà come Eventbrite, Singapore Airlines e Vueling.