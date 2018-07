Microsoft rilascia il Patch Tuesday di luglio 2018

Filippo Vendrame,

Microsoft, puntuale come ogni mese, ha rilasciato il Patch Tuesday di luglio 2018. Trattasi di una serie di aggiornamenti qualitativi che vanno a risolvere diverse problematiche all’interno dei suoi sistemi operativi ancora oggi supportati. Accanto ad aggiornamenti specifici distribuiti per Windows 10, il gigante del software ha rilasciato diversi update anche per Windows 7 e Windows 8.1.

Nello specifico, tutti coloro che utilizzano un PC con Windows 7 SP1 o Windows Server 2008 R2 SP1 potranno scaricare ed installare la patch KB4338818 che va a risolvere diverse problematiche, per esempio, in Internet Explorer e nella gestione dei DNS. Disponibile anche la patch KB4338823 contenente solamente correttivi atti a migliorare la sicurezza del sistema operativo. Per chi dispone di computer con a bordo Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2 è disponibile la patch KB4338815 che va a risolvere diverse problematiche. In particolare, Microsoft va a risolvere una vulnerabilità nota come Speculative Store Bypass. Migliorata, inoltre, la protezione per Specter Variant 2 sui processori AMD.

Disponibile, inoltre, l’aggiornamento KB4338824 dedicato esclusivamente a migliorare la sicurezza. Infine, chi utilizza computer con a bordo Windows Server 2012 potrà scaricare l’aggiornamento KB4338830 che risolve il problema della vulnerabilità Speculative Store Bypass e migliora la protezione per Specter Variant 2 sui processori AMD. Disponibile anche un aggiornamento contenente solo patch per la sicurezza (KB4338820).

Nessuna nuova funzionalità è stata implementata. Per disporre di novità funzionali, gli utenti devono migrare a Windows 10. Vista l’importanza degli aggiornamenti, il suggerimento è quello di scaricarli e di installarli quanto prima attraverso lo strumento canonico di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche.