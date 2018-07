Samsung Galaxy Note 9, prima immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

Manca meno di un mese all’annuncio del Galaxy Note 9, quindi iniziano ad arrivare indiscrezioni più affidabili sul nuovo smartphone di Samsung. Il sito Android Headlines ha ricevuto la prima immagine ufficiale del dispositivo che svela un design praticamente identico a quello del Galaxy Note 8. La novità più importante è sul retro, ma la foto mostra solo la parte frontale.

Il Galaxy Note 9 avrà dunque lo stesso Infinity Display del modello attuale, ma la cornice inferiore sembra avere uno spessore leggermente inferiore. Ciò significa un incremento della diagonale dello schermo che dovrebbe passare da 6,3 a 6,4 pollici, mentre la risoluzione rimarrà invariata: 2960×1440 pixel con rapporto di aspetto 18.5:9. I vari componenti inseriti nella cornice superiore (fotocamera frontale, scanner dell’iride, capsula auricolare, sensori di prossimità/luminosità, flash LED) sono nella stessa identica posizione.

Invariata anche la posizione dei pulsanti di accensione (bordo destro) e del volume (bordo sinistro), sotto il quale c’è il pulsante dedicato per Bixby. L’unica modifica estetica, visibile nel render all’inizio dell’articolo, sarà quasi certamente lo spostamento del lettore di impronte digitali sotto la doppia fotocamera posteriore. Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono processori Exynos 9810 e Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 64/128/256/512 GB di storage, dual camera posteriore da 12 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel e batteria da 4.000 mAh.

Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience. Il Galaxy Note 9 verrà offerto in almeno cinque colori: Midnight Black, Coral Blue, Orchid Gray, Teddy Brown e Titanium Gray. Per la stilo S Pen in dotazione verrà utilizzata una connessione Bluetooth che permetterà di eseguire diverse operazioni a distanza. La presentazione dello smartphone è prevista a New York il 9 agosto.