Samsung Galaxy Tab S4, immagini del tablet e S Pen

Luca Colantuoni,

Samsung si appresta ad annunciare il Galaxy Note 9, ma un altro interessante prodotto arriverà presto sul mercato. Si tratta del Galaxy Tab S4, il nuovo tablet di fascia alta che verrà probabilmente mostrato all’IFA 2018 di Berlino. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter alcune immagini del dispositivo, della Keyboard Cover e della stilo S Pen.

Rispetto all’attuale Galaxy Tab 3 ci saranno diverse novità hardware. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 10,5 pollici e una risoluzione di 2560×1600 pixel. Tuttavia le dimensioni complessive aumenteranno di poco, in quanto verrà ridotto lo spessore delle cornici. Scompariranno quindi i pulsanti capacitivi (sostituiti da pulsanti on-screen) e il pulsante Home con il lettore di impronte digitali. Il sensore biometrico non è stato posizionato sul retro, per cui si prevede lo sblocco del tablet con riconoscimento facciale e scansione dell’iride.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera posteriore da 12 megapixel, fotocamera frontale da 7 megapixel e batteria da 7.300 mAh. Il sistema operativo sarà senza dubbio Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience. La Keyboard Cover (opzionale) sembra identica a quella del Galaxy Tab S3 (lo stesso numero di tasti, nonostante le maggiori dimensioni del tablet). Novità invece per la S Pen.

La nuova stilo (opzionale) è più sottile, senza clip e lucida. Non è chiaro però se verrà utilizzata la tradizionale tecnologia EMR oppure se Samsung sceglierà la connessione Bluetooth, come per la S Pen del Galaxy Note 9. Per la conferma ufficiale bisogna attendere l’inizio della manifestazione tedesca.