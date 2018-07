Samsung Galaxy Watch, non Gear S4, con Wear OS?

Floriana Giambarresi,

Sembra che il prossimo dispositivo indossabile di Samsung si chiamerà Samsung Galaxy Watch, e non Gear S4, e che potrebbe pervenire sul mercato entro fine anno, con a bordo Wear OS by Google.

Il segno più forte del cambio di nome deriva da un deposito di marchi in Corea, individuato da Galaxy Club, dove si vede il logo di questo prodotto ancora non annunciato. Potrebbe non necessariamente significare grandi cambiamenti in arrivo, infatti il marchio Galaxy è molto più conosciuto del Gear e potrebbe semplicemente aiutare la linea di smartwatch a vendere meglio, tuttavia mentre gli orologi Gear dal 2015 hanno sempre girato su un sistema operativo proprietario il brand Galaxy è invece da sempre associato ad Android. Il che significa che il Samsung Galaxy Watch potrebbe esser alimentato da Wear OS, precedentemente conosciuto come Android Wear.

A ogni modo, il deposito del logo presso la Korean Intellectual Property Organization sembra confermare che un Galaxy Watch è in arrivo. Non è certo che sostituirà il chiacchierato Samsung Gear S4 e la casa sudcoreana non ha risposto a una richiesta di commento, ma dato che solitamente introduce nuovi smartwatch alla fine di agosto è possibile che dirami un annuncio in occasione dell’IFA 2018, in programma a Berlino dal 31 agosto, dove l’azienda dovrebbe anche rivelare ufficialmente il nuovo e atteso Galaxy Note 9.