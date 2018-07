Surface Go, prezzi e disponibilità in Italia

Filippo Vendrame,

Surface Go è arrivato ufficialmente all’interno del Microsoft Store italiano con prezzi a partire da 459 euro anche se con un leggero ritardo rispetto a quanto promesso dalla società. Microsoft ha, dunque, dato il via ai preordini in Italia del suo nuovo 2-in-1 Windows 10 presentato nelle ultime ore. Oltre che attraverso il Microsoft Store, il nuovo Surface Go potrà essere prenotato presso i Partner autorizzati Surface Commercial. Il lancio commerciale è previsto, invece, per il 27 agosto. Dunque, chi preordinerà questo nuovo prodotto potrà riceverlo direttamente a casa per quella data.

Nello specifico, la variante del 2-in-1 con 4GB RAM e 64GB di spazio disco potrà essere acquistata a 459,99 euro, mentre il modello con 8GB di RAM e 128GB di spazio disco potrà essere comprato a 619,99 euro. Curiosamente, il configuratore del Microsoft Store permette di selezionare altre opzioni d’acquisto al momento, però, vuote. Non è chiaro se trattasi di un errore tecnico o un segno della futura possibilità di acquistare ulteriori varianti di questo prodotto. In ogni caso, chi prenoterà ore il Surface Go lo riceverà a casa direttamente a partire dal prossimo 27 di agosto.

Galleria di immagini: Surface Go, le immagini

Gli interessanti, oltre al 2-in-1, potranno già preordinare i suoi nuovi accessori dedicati. La Type Cover, disponibile in più colorazioni ed anche in Alcantara, potrà essere acquistata a 99,99 euro o a 129,99 euro a seconda della variante scelta. Anche in questo caso la disponibilità è a partire dal prossimo 27 di agosto. Il nuovo Surface Mobile Mouse, invece, potrà essere preordinato al prezzo di 39,99 euro. Disponibilità, anche in questo caso, a partire dal prossimo 27 di agosto.

La Surface Pen, infine, è già acquistabile visto che è un accessorio già presente da tempo. Gli interessati ad acquistarla dovranno mettere in conto altri 114,99 euro.