Amazon Prime Day, Neato Robotics Botvac in sconto

Filippo Vendrame,

Mancano 4 giorni all’Amazon Prime Day 2018 ed il colosso dell’ecommerce continua a voler ingolosire i suoi clienti con piccoli assaggi di quelle offerte speciali che arriveranno numerose a partire da lunedì 16 alle ore 12. Nella giornata di oggi, per i clienti Amazon Prime, la società di Jeff Bezos offre in sconto l’interessante Neato Robotics Botvac D5 Connected, un sofisticato robot per la pulizia domestica che si può controllare e gestire anche attraverso un’applicazione mobile.

Disponibile al prezzo di 349,99 euro, Neato Robotics Botvac D5 Connected è stato sviluppato principalmente per aspirare efficacemente polvere, sporco, particelle, allergeni e peli di cani e gatti. Grazie alla navigazione Laser Smart, questo robot scansiona e mappa automaticamente tutti i pavimenti, i muri e i confini delle stanze con estrema precisione digitale. Se necessario, ritorna autonomamente alla base di ricarica, si ricarica e riprende automaticamente la pulizia nel punto in cui si era interrotto. Grazie all’app per smartphone iOS ed Android, sarà possibile avviare, fermare, programmare, ricevere notifiche e trovare, con l’opzione “Trovami”, il robot aspirapolvere anche lontano da casa.

Si ricorda, infine, che l’Amazon Prime Day 2018 scatterà lunedì 16 luglio alle ore 12 e terminerà 36 ore dopo alle ore 24 del 17 luglio. Durante questo periodo il colosso dell’ecommerce proporrà migliaia di offerte speciali che toccheranno tutte le categorie di prodotti in vendita all’interno della sua piattaforma.

Amazon Prime Day, si ricorda, è una promozione dedicata esclusivamente agli iscritti al programma Amazon Prime che offre diversi vantaggi come le consegne rapide su migliaia di prodotti. Tuttavia, approfittando del primo mese di abbonamento gratuito, anche i non iscritti a Prime potranno partecipare alla promozione registrandosi al servizio per poi disdire, se vorranno, subito dopo e senza alcuna penale.