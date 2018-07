eSports: Fortnite Summer Skirmish prende il via

Floriana Giambarresi,

In attesa del lancio della Stagione 5 che avverrà in giornata odierna, Epic Games annuncia che la serie di competizioni Fortnite Summer Skirmish sta per prendere il via, dando agli appassionati di eSports e del Battle Royale la possibilità di sfidarsi per 8 settimane e di vincere premi per un totale di ben 8.000.000 di dollari.

Le iniziative in ambito eSports di Fortnite proseguono oltre il recente torneo di beneficienza Pro-Am: la software house ha infatti appena rivelato in via ufficiale un nuovo evento, che partirà già da questo fine settimana con una competizione a coppie, che mette in palio ben 250.000 dollari. Non sarà però aperto a tutti: spiega Epic Games infatti che «Tra i partecipanti ci saranno creatori di contenuti della community e giocatori di Fortnite che hanno dimostrato le loro capacità in competizione».

Il tempismo con cui arriva tale competizione non è casuale. Epic sta avviando la stagione 5 di Fortnite oggi 12 luglio (al momento della stesura di questo contenuto, server sono ancora in manutenzione) e la Summer Skirmish potrebbe dare il via al tutto offrendo uno slancio ancora più importante al gioco, con una esperienza più peculiare.

Per velocizzare gli eventi, Epic Games ha già mandato gli inviti per le competizioni inaugurali della Fortnite Summer Skirmish. Per ottenere ulteriori informazioni su come qualificarsi per un evento bisogna «restare in ascolto», dice la software house. Inoltre, è bene sapere che formato e concorrenti possono cambiare di settimana in settimana.