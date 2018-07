Fortnite Stagione 5 disponibile, ecco le novità

Floriana Giambarresi,

La quinta stagione di Fortnite è finalmente arrivata, con lo sviluppatore Epic Games che ha aggiornato il gioco per introdurre nuovi contenuti e modifiche, così da offrire una nuova esperienza agli appassionati del fortunato Battle Royale. L’aggiornamento 5.0 è attualmente disponibile su tutte le piattaforme supportate e le patch notes appena diramate svelano le novità di questa season 5. I server sono tornati nuovamente online, dopo la manutenzione programmata.

Nuove aree di gioco, nuovi biomi, Pass Battaglia con le ricompense, sfide e un set a tema Far West selvaggio: questo ciò che è possibile disporre con l’aggiornamento 5.0 a Fortnite. Nello specifico, per la modalità Battle Royale, è possibile giocare su un Kart, capace di trasportare un’intera squadra di giocatori. Di seguito ecco le caratteristiche degli ATK dettagliate nelle patch notes diffuse da Epic Games:

L’ATK ha spazio a bordo per tutta la tua squadra

Boost della velocità dopo un drift

Il tettuccio del kart agisce da tappeto elastico

Aiuta il guidatore a superare gli ostacoli con l’ATK: tenendo premuto S (o tirando indietro la levetta analogica) allo stesso tempo salterete più in alto.

La mappa di Fortnite Stagione 5 è stata aggiornata con nuove location come Lazy Links e Paradise Palms e un nuovo bioma del deserto. «Navi vichinghe, avamposti desertici e statue antiche sono apparsi in tutta l’isola», si legge nella descrizione ufficiale. «Entra in un All Terrain Kart (ATK) con la tua squadra e scopri misteri e luoghi nuovi che ti attendono». Comparse anche delle crepe che sembrano portare i giocatori in luoghi diversi e nuovi. Torna la Sfida L’Orda, che arriva nel deserto e che introduce un nuovo comportamento Storm.

Apportati anche bilanciamenti e parziali modifiche alle armi di gioco e miglioramenti tecnici, di stabilità e correzioni di bug su tutte le versioni di Fortnite per console. Le prestazioni del carrello della spesa sono state migliorate sia lato client, sia lato server. Sono infine stati aggiunti effetti audio ambientali esclusivi del nuovo bioma Deserto. Nei prossimi aggiornamenti verranno rilasciati altri effetti audio ambientali esclusivi per altre regioni della mappa.