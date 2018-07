Galaxy Note 9, poster promozionale con S Pen

Luca Colantuoni,

Cresce l’attesa per il Galaxy Note 9 che Samsung annuncerà a New York il 9 agosto. Continuano quindi a trapelare indiscrezioni, l’ultima delle quali conferma il design del phablet. L’immagine di un poster promozionale mostra infatti la parte posteriore del dispositivo e la nuova stilo S Pen con connettività Bluetooth.

Ieri è apparso online il primo render ufficiale del Galaxy Note 9 che rivela l’aspetto della parte frontale. Oggi è il turno della cover posteriore, alla quale il produttore ha riservato maggiori attenzioni. La novità è infatti rappresentata dallo spostamento del lettore di impronte digitali sotto la doppia fotocamera. Per quest’ultima è stato conservato il layout orizzontale, in quanto occorre più spazio per la batteria che dovrebbe avere una capacità di 4.000 mAh.

Nel poster si nota anche il bordo inferiore dello smartphone con (da sinistra a destra) l’alloggiamento per la stilo, la griglia per l’altoparlante, il microfono, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Sul Galaxy Note 9 è appoggiata la nuova S Pen che ha una forma più squadrata e uno spessore leggermente superiore rispetto alla stilo del Galaxy Note 8. Ciò potrebbe essere dovuto alla presenza del chip Bluetooth e di una batteria ricaricabile. Il colore giallo/oro è quello mostrato nel video pubblicato da Samsung.

Nessuna novità invece sulle presunte specifiche: schermo da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), processori Snapdragon 845 e Exynos 9810, 6 o 8 GB di RAM, 64/128/256/512 GB, dual camera posteriore da 12 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, scanner dell’iride, riconoscimento facciale e Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience.