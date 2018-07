Nuova Nintendo Switch in vendita, anti-pirateria

Pare che sia in commercio una nuova versione della Nintendo Switch dotata di protezioni per impedire agli hacker che, negli scorsi mesi, hanno potuto sfruttare la vulnerabilità presente nella memoria di sola lettura dell’NVIDIA Tegra X1 per eseguire firmware personalizzato, codice homebrew e persino software pirata su tutto l’hardware esistente.

L’informazione arriva dal prolifico e noto hardware della console, SciresM, che scrive su Twitter che le Nintendo Switch attualmente sugli scaffali dei negozi non sono più vulnerabili all’exploit noto come Fusée Gelée. SciresM sospetta che Nintendo abbia utilizzato il sistema iPatch sul chip Nvidia Tegra, che si trova nel cuore del sistema, per masterizzare un nuovo codice di protezione nella ROM di avvio, eliminando l’errore di overflow della modalità di ripristino USB che in precedenza consentiva agli hacker di entrare. In altre parole, il nuovo hardware sarebbe dunque dotato di un chip Nvidia modificato per l’occasione che in pratica impedisce agli hacker di avviare codici non certificati.

Bad News: Reports of new Switches in the wild not being vuln to f-g… probably updated ipatches.

Good news: they're coming with 4.1.0 for now, which is vuln to deja vu.

Friendly reminder: if you want a hacked switch, don't update. The lower the better. This is still very true.

— Michael (@SciresM) July 10, 2018