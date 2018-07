Nokia 5.1 Plus, annuncio posticipato da HMD Global

Luca Colantuoni,

Era tutto pronto per l’annuncio del Nokia 5.1 Plus (Nokia X5 in Cina). HMD Global ha però comunicato che la presentazione prevista per ieri è stata posticipata a data da destinarsi. Il produttore finlandese non ha chiarito il motivo, ma sembra che ci siano stati problemi con la sede dell’evento.

La nuova data di lancio non è nota. È tuttavia certo l’arrivo sul mercato del Nokia 5.1 Plus, considerato il successo ottenuto dal Nokia X6 in Cina, che verrà distribuito in altri paesi come Nokia 6.1 Plus. In base alle indiscrezioni che circolano da qualche giorno, anche il Nokia 5.1 Plus avrà un notch nella parte superiore dello schermo. La diagonale dovrebbe però essere leggermente inferiore (5,7 pollici contro i 5,8 pollici del Nokia X6).

La dotazione hardware prevista comprende un processore octa core MediaTek Helio P60, 3/4/6 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 13 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM, jack audio da 3,5 millimetri, radio FM e batteria da 3.000 mAh.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo in versione stock (Android One), quindi rapidamente aggiornabile ad Android P. Il prezzo del modello base con 3 GB di RAM e 32 GB di storage dovrebbe essere 799 yuan, pari a circa 100 euro (tasse escluse). HMD Global potrebbe sfruttare l’IFA 2018 di Berlino per il lancio sui mercati internazionali.