Giffoni Innovation Hub: un robot a Next Generation

Cristiano Ghidotti,

Andrà in scena dal 20 al 28 luglio la nuova edizione di Giffoni Innovation Hub, un osservatorio sull’innovazione digitale, con un focus particolare su creatività e cultura. Quest’anno la manifestazione, ospitata nella cornice di Giffoni Valle Piana (SA), potrà contare su un testimonial d’eccezione: Pepper, un robot che darà il via alla rassegna Next Generation 2018. Sarà il primo automa al mondo a vestire i panni di un giurato, al fianco dei suoi colleghi in carne e ossa. Al momento le sue fattezze rimangono top secret: appuntamento fissato per il 20 luglio, quando si presenterà ufficialmente al mondo.

Proprio la robotica sarà uno dei temi toccati nel corso dei Digital Labs, laboratori che focalizzeranno l’attenzione anche su intelligenza artificiale, digital fabrication, tecnologie green, stampa digitale, kid interaction, digital storytelling, new media, videogames e realtà virtuale. Contestualmente i talenti del Dream Team torneranno protagonisti all’Antica Ramiera per dar vita a progetti creativi e digitali. Alcuni esempi: lo sviluppo di una piattaforma videoludica per bambini, un prototipo di game-book destinato alle scuole e la realizzazione di tutor virtuali in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a sostegno delle famiglie con bambini affetti da disturbi dell’apprendimento. Il programma completo con tutti gli appuntamenti è consultabile sulle pagine del sito ufficiale.

Tornando al robot, così Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub, spiega la natura dell’iniziativa che ha portato alla nascita di Pepper.

Pepper è un simbolo. Rappresenta le innumerevoli applicazioni delle interazioni uomo-macchina che sfidano la contemporaneità e ispirano le attività di Giffoni Innovazione: l’intelligenza artificiale che incontra le nuove generazioni, l’infanzia digitale e le sue potenzialità, la realtà virtuale e aumentata, le tecnologie pioneristiche che stravolgono gli asset educativi pubblici e familiari. Ne parleremo seguendo la nostra missione: educare all’innovazione sin da giovanissimi, fornire strumenti di comprensione e utilizzo consapevole delle tecnologie, ma anche di difesa da fenomeni pericolosi come il cyberbullismo.

Appuntamento al Giffoni Village, dunque, dove approfondire la conoscenza di tematiche che sempre più stanno assumendo importanza e centralità non solo nell’attività professionale, ma anche nella vita quotidiana di tutti noi, giovani e meno giovani. Tra gli eventi in programma una new entry di questa edizione: il progetto School Factor che verrà presentato il 25 luglio, il cui obiettivo è quello di favorire l’autoimprenditorialità e la creatività digitale nelle scuole secondarie.