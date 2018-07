T-Log: la guida autonoma per il trasporto legname

Cristiano Ghidotti,

Siamo abituati a pensare alle tecnologie di guida autonoma applicate in primis al trasporto dei passeggeri, ma anche la movimentazione delle merci beneficerà dell’avvento di questa innovazione. Tra le realtà che stanno lavorando in questo senso c’è anche Einride, una startup svedese che oggi propone il suo nuovo concept T-Log: come si può intuire già dal nome si tratta di un mezzo pesante destinato al trasporto del legname.

Non ha alcun conducente e ogni fase è gestita dal sistema self-driving integrato. La motrice ha un look alquanto originale, dallo stile futuristico (la versione definitiva potrebbe differire). Sul retro c’è invece posto per ospitare fino a 16 tonnellate di tronchi. Del team avevamo già parlato su queste pagine nei mesi scorsi, in occasione dell’annuncio di un altro prototipo, battezzato T-Pod e destinato più in generale al trasporto di merci varie. Questa volta il veicolo è invece pensato per muoversi con agilità non solo sulle strade, ma anche in ambienti off-road, una peculiarità necessaria considerando la natura del suo principale impiego.

L’intelligenza artificiale di T-Log si basa sul software messo a punto da NVIDIA e destinato proprio al mondo della guida autonoma. Sarà un mezzo self-driving di livello 4 ovvero in grado di spostarsi senza controllo diretto di un operatore in carne e ossa all’interno di un’area predeterminata. In caso di necessità sarà comunque possibile assumerne i comandi da remoto, anche a chilometri di distanza, sfruttando l’interazione con la tecnologia Phantom Auto.

Il debutto è fissato per il 2020. Sarà completamente elettrico, equipaggiato con una batteria da 16 kWh con capacità sufficiente per percorrere oltre 190 Km con una singola ricarica. Le diverse unità della stessa flotta, come è possibile vedere dal filmato in computer grafica allegato all’articolo, saranno in grado di comunicare così da coordinare al meglio il lavoro da svolgere.