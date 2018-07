Adobe: Photoshop in versione completa su iPad?

Marco Grigis,

Adobe potrebbe in futuro lanciare una versione full feature di Photoshop per iPad, affinché anche su tablet si possa approfittare di tutte le funzionalità già presenti su desktop. È quanto ha indicato lo stesso gruppo specializzato nella creazione di suite grafiche, così come riferito dal CPO Scott Belsky in un’intervista per Bloomberg.

Il lavoro alla base per il porting di Photoshop su iPad è già in corso, sebbene molto debba essere ancora fatto affinché tutte le funzionalità di Photoshop classico possano apparire anche sul tablet di Cupertino. Lo stesso Belsky ha confermato l’intenzione di voler lanciare questo prodotto il prima possibile, non appena risulterà pienamente funzionale e adatto all’utente finale.

Il mio obiettivo è di lanciare sul mercato queste applicazioni il prima possibile. C’è molto da fare per trasportare un prodotto così sofisticato e potente come Photoshop su un device moderno come iPad. Dobbiamo portare i nostri prodotti in questa era collaborativa del cloud-first.

Sebbene Adobe non abbia fornito una timeline per questo lancio, gli analisti pensano che il software possa arrivare su iPad nel corso del 2019, dopo una presentazione alla conferenza MAX di ottobre. Nel frattempo, Adobe continua nello sviluppo di applicazioni specifiche per iOS, sia per iPad che per iPhone, sebbene le caratteristiche differiscano in modo sensibile con le versioni desktop.

Al momento, la società offre ben 34 applicazioni su App Store a livello internazionale. Le versioni di Photoshop presenti, come Photoshop Express, sono ridotte e ottimizzate per l’esperienza mobile, non presentano quindi tutte le feature dell’edizione CC per desktop. Con il tablet di Cupertino divenuto sempre più potente, in particolare con il lancio della linea Pro, il device può ora garantire delle prestazioni analoghe a quelle di un laptop di medio livello, quindi un’edizione full feature di Photoshop potrebbe funzionare senza intoppo alcuno. Non resta che attendere, di conseguenza, il prossimo ottobre.