Amazon Prime Day, Samsung Smart TV in sconto

Filippo Vendrame,

L’appuntamento 2018 dell’Amazon Prime Day è oramai alle porte ed il colosso dell’ecommerce continua ad ingolosire i suoi clienti con piccole offerte esclusive giornaliere dedicate, sempre, agli iscritti al programma Amazon Prime. Nella giornata di oggi, per esempio, Amazon sconta lo Smart TV di Samsung, il modello UE55MU8000TXZT a 799 euro. Trattasi di un televisore molto sofisticato, ideale per tutti coloro che puntano a voler trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Nello specifico, questo Smart TV dispone di un pannello con risoluzione UHD a 10-bit con tecnologia Dynamic Crystal Color per una gamma di colori ampia e ricca di sfumature.

Presente anche il supporto all’HDR che aumenta il livello di luminanza per offrire una luminosità unica, con chiaroscuri dettagliati, neri profondi e colori brillanti. Questo Smart TV di Samsung dispone anche della tecnologia Ultra Black che agisce sul contrasto ed elimina i riflessi di luce esterni, disperdendo e assorbendo la luce ambientale. La tecnologia Clean Cable Solution, invece, elimina il disordine convogliando ordinatamente i cavi attraverso la base di supporto del televisore. Il TV Samsung UE55MU8000TXZT dispone della classe di efficienza energetica A.

L’Amazon Prime Day 2018, si ricorda, inizierà lunedì 16 luglio alle ore 12 per terminare 36 ore dopo e cioè alla mezzanotte del 17 luglio. Durante questo periodo i clienti del colosso dell’ecommerce potranno approfittare di sconti su migliaia di prodotti in molteplici categorie. Le promozioni saranno disponibili solamente per gli iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime.

Tuttavia, anche i non iscritti potranno approfittarne. Il colosso dell’ecommerce, infatti, offre il primo mese di sottoscrizione a Prime gratuito. I non iscritti potranno, dunque, registrarsi per approfittare della promozione e poi disdire subito dopo senza incorrere in penalità.