Apple e Blackmagic lanciano una GPU esterna

Marco Grigis,

Altra novità da Apple, in accompagnamento ai rinnovati MacBook Pro lanciati nella giornata di ieri. Il gruppo di Cupertino, infatti, ha avviato una partnership con Blackmagic per offrire una GPU esterna pensata specificatamente per i nuovi laptop, così da aumentarne le potenzialità d’uso.

La nuova GPU esterna, lanciata contemporaneamente ai nuovi MacBook Pro, vede una scheda grafica della serie AMD Radeon Pro 580, completa di ben 8 GB di RAM. Rispetto alle prestazioni grafiche offerte dal nuovo MacBook Pro da 15 pollici, prevede performance di 2.8 maggiori, mentre per l’edizione da 13 pollici si arriva addirittura a incremento di 8 volte.

La eGPU, inserita in un case metallico con apposite grate di areazione nella parte superiore, prevede due porte Thunderbolt, quattro entrate USB 3 e due connettori HDMI 2. Si tratta, inoltre, della prima scheda grafica esterna a supportare pienamente i display ThunderBolt 3 fino a 5K, come ad esempio gli ultimi arrivi di LG.

Il dispositivo è stato pensato affinché sia silenzioso e dalle dimensioni leggermente più ridotte rispetto a una comune scheda grafica desktop, un fatto che ha però comportato un importante trade-off: non sembra essere possibile, infatti, provvedere all’aggiornamento in itinere della GPU. Inoltre, il tipo di processore impiegato sembra essere più adatto all’elaborazione grafica, al video-editing e al rendering real time per la realtà virtuale che per il gaming. Si tratta, di conseguenza, di una soluzione specificatamente indirizzata ai professionisti.

Come già noto, con macOS High Sierra il gruppo di Cupertino ha introdotto il supporto alle GPU esterne, per i MacBook di ultima generazione dotati di connessioni Thunderbolt 3. Al momento, solo un gruppo ridotto di schede grafiche è supportato, quasi esclusivamente AMD.

La nuova proposta grafica realizzata in collaborazione con Blackmagic sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da oggi, sia per l’acquisto online che in alcuni Apple Store selezionati. Il prezzo al pubblico è di 699 dollari.