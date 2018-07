Honor 10, tre milioni di unità vendute in due mesi

Le scorte iniziali del nuovo Honor 10 erano terminate in molti paesi europei a distanza di 24 ore dal lancio sul mercato. Il produttore cinese ha ora comunicato che sono state vendute tre milioni di unità in meno di due mesi. Si tratta dunque di un risultato molto positivo che avvicina l’azienda ai due big del settore, ovvero Samsung e Apple.

Il marchio Honor era nato come alternativa economica di Huawei. Nel corso degli anni sono stati annunciati vari smartphone che hanno ricevuto un’ottima accoglienza da parte degli utenti, grazie alla perfetta combinazione di design, prestazioni e prezzo. In alcuni paesi i dispositivi Honor hanno superato quelli Huawei in termini di vendite. Nei primi sei mesi dell’anno c’è stato un incremento del 150% rispetto al 2017. In Russia Honor ha raggiunto la seconda posizione nella classifica dei produttori, dietro ad Apple. L’obiettivo è entrare stabilmente nella top 3 mondiale nei prossimi 5 anni.

Three million Honor 10s, three million thanks! Huge shoutout to all our Honor fans for supporting #Honor10! This milestone couldn't have been achieved without your help. #BeautyInAI pic.twitter.com/LPXQO8OdpJ

— HonorEU (@HonorEU) July 11, 2018