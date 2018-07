Vodafone Happy regala 30GB di Internet per un mese

Filippo Vendrame,

Novità molto importante per i clienti Vodafone. Dal 13 al 31 Luglio 2018, tutti i clienti dell’operatore iscritti a Vodafone Happy, il ben noto programma fedeltà di Vodafone, potranno attivare l’offerta speciale Happy 30 Giga. Trattasi di una promozione rivolta a tutti coloro che necessitano di molto traffico dati da poter utilizzare sul loro smartphone per navigare. Happy 30 Giga, infatti, offre ben 30GB di traffico al mese, anche sotto rete 4G, al costo di 5 euro al mese.

Vodafone, inoltre, regalerà il primo mese che, quindi, sarà completamente gratuito. Happy 30 Giga non è un’offerta a tempo indeterminato. Chi l’attiverà potrà sfruttarla per 12 mesi. Al termine di questo periodo, l’opzione si disattiverà automaticamente. I clienti Vodafone, comunque, potranno disattivare Happy 30 Giga in ogni momento semplicemente chiamando il 42071 oppure procedendo con la disattivazione direttamente dall’app My Vodafone. Se i clienti Vodafone termineranno il traffico dati di Happy 30 Giga e quello a loro disposizione nel loro piano tariffario, l’accesso ad Internet si bloccherà sino al rinnovo successivo.

I 30 GB di Happy 30 Giga possono essere utilizzati anche attraverso la funzione hotspot del loro dispositivo mobile. Questa gustosa promozione può essere attivata direttamente dall’App MyVodafone ma solo una volta. Una volta attiva, il cliente riceverà un avviso via SMS.

Si ricorda, che Vodafone Happy è un programma fedeltà dell’operatore a cui tutti i clienti ricaricabili ed abbonamento possono aderire gratuitamente. Il programma prevede la possibilità di raccogliere “sorrisi” tramite le ricariche e il tempo di permanenza con l’operatore. Raggiunto un certo numero di “sorrisi” sarà possibile richiedere un premio tra quelli a disposizione.

I clienti Vodafone senza un’offerta attiva potranno ricevere gratis solo 30 Giga in 4G per un mese.