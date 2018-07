Windows 10 RS5 si chiamerà October 2018 Update

Filippo Vendrame,

Windows 10 Redstone 5, il prossimo aggiornamento funzionale di Windows 10, potrebbe chiamarsi semplicemente Windows 10 October 2018 Update. I primi indizi sul nome definitivo del prossimo step della piattaforma sarebbero stati trovati all’interno del codice di Windows stesso. Se davvero il gigante del software dovesse optare per questo nome ufficiale, è lecito attendersi che il numero finale della versione di Windows 10 October 2018 Update sia 1809.

Quando Microsoft assegna un numero di versione non lo fa a caso. 1809 significherebbe, in questo caso, che l’aggiornamento sarà finalizzato nel 2018 e nel mese 09 cioè a settembre. La distribuzione finale, come di consuetudine, dovrebbe avvenire il mese successivo e cioè a ottobre. Ovviamente quanto scoperto è assolutamente non ufficiale. Microsoft non si è ancora sbilanciata sul nome finale di Windows 10 Redstone 5 e nemmeno sul periodo del suo debutto ufficiale. La casa di Redmond, infatti, potrebbe decidere di attribuire al prossimo aggiornamento funzionale di Windows 10 un nome completamente differente e di avviarne la distribuzione in un periodo completamente differente.

Del resto, con Windows 10 April 2018 Update, Microsoft cambiò più volte idea sul nome finale. In origine, infatti, tutti gli indizi portavano a credere che si dovesse chiamare Spring Creators Update ma alla fine la società optò per un nome molto differente.

Windows 10 October 2018 Update non è, forse, il nome più originale che Microsoft potrebbe attribuire al prossimo step di Windows 10 ma permetterebbe di ben identificare il periodo del suo rilascio. Se davvero questa sarà la strada che la società prenderà, lo si capirà bene nel corso dei prossimi mesi mano a mano che si avvicinerà la data del debutto ufficiale di questo nuovo update software.