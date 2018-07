Xiaomi Yunmi 450L, ecco il frigorifero smart

Floriana Giambarresi,

Si chiama Yunmi 450L IoT Refrigerator ed è il nuovo frigorifero smart di Xiaomi, un progetto particolare per la smart home che funge da hub centrale attraverso cui controllare tutti gli altri dispositivi Internet of Things prodotti da Xiaomi. Al momento, è disponibile sul mercato cinese al prezzo di 770 euro circa, in base al cambio attuale.

Xiaomi Yunmi 450L misura 1780 x 636 x 836 mm, dimensioni a misura di famiglia, nascondendo al suo interno un sistema doppio dedicato alla circolazione dell’aria a 360 gradi progettato per garantire la corretta refrigerazione di ogni zona del frigorifero. Disponibile poi un inverter per risparmiare sulla bolletta energetica e un sistema di scongelamento automatico.

All’esterno, invece, è ben visibile un ampio schermo IPS touchscreen da 21 pollici, posto in verticale sulla porta destra del frigorifero smart, attraverso cui è possibile controllare diversi parametri, fare acquisti online e fruire di contenuti multimediali. Ad esempio lo si può utilizzare per prendere appunti, controllare appuntamenti e scadenze, visualizzare video e foto e ovviamente anche fare la lista della spesa; disponibile inoltre il sistema vioBrainTM, tramite cui il sistema dà suggerimenti utili in base alle abitudini di ciascun utente / famiglia.

Non è purtroppo noto se e quando Xiaomi deciderà di lanciare questo frigorifero intelligente anche in Italia e in Europa, dunque occorrerà attendere ulteriori informazioni.