YouTube vs Twitch: è battaglia sui redirect

Quando nel 2014 si parlò della possibile acquisizione di Twitch da parte di Google, fu chiaro l’interesse del gruppo di Mountain View nei confronti dell’ecosistema dei filmati inerenti l’ambito videoludico. L’operazione non andò poi in porto e la piattaforma passò nelle mani di Amazon qualche mese dopo, a fronte di un investimento economico quantificato in 970 milioni di dollari.

Da allora il team di YouTube si è messo al lavoro per proporre un’alternativa valida al concorrente, arrivando l’anno successivo al lancio dell’iniziativa legata al portale Gaming. La rivalità tra i due big dello streaming è oggi più accesa che mai, come dimostra quanto accaduto di recente ai gestori di alcuni canali (tra questi Linus Tech Tips, Surny e Aztrosizt), che hanno visto sospendere temporaneamente il proprio account YouTube proprio per aver promosso i loro contenuti su Twitch. Sebbene la punizione possa sembrare eccessivamente severa, va ricordato che la pratica è da lungo tempo esplicitamente proibita dai termini di servizio. Ne riportiamo di seguito un estratto.

YouTube continues to clamp down.. Just got a strike for posting a video letting our subscribers know the WAN Show is live… https://t.co/hiKWK1cCep

Yes, this action makes me so motivated to stop streaming on Twitch and switch to YouTube right now /sarcasm

— Linus Tech Tips (@LinusTech) June 18, 2018