Alcatel 1 con Android Go disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Arriva anche in Italia il nuovo Alcatel 1, uno degli smartphone più economici sul mercato con schermo 18:9 e sistema operativo Android Go. Il dispositivo è parte della serie che comprende anche gli Alcatel 1X e 1C annunciati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. A fine giugno era apparsa per un attimo la pagina sul sito del produttore francese, quindi l’ufficialità era solo questione di tempo.

Alcatel 1 possiede un telaio in policarbonato con finitura metallizzata ed effetto satinato. Lo schermo FullView ha una diagonale di 5 pollici e una risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel). Lo spessore ridotto delle cornici e il rapporto di aspetto 18:9 hanno permesso di ridurre l’ingombro complessivo, simile a quello di un modello da 4,4 pollici. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek MT6739 a 1,3 GHz, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 32 GB. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 5 megapixel, mentre per quella frontale è stato usato un sensore da 2 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 4 con supporto dual SIM. Sono presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM e la porta micro USB. La batteria da 2.000 mAh offre un’autonomia massima di 17 ore. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Go Edition). Molte funzionalità sono specifiche per le due fotocamere: Social Square (condivisione rapida sui social), Instant Collage (layout con quattro foto), Photo Booth (unione di quattro foto in successione) e One-Handed Mode (accesso veloce alle impostazioni con una mano).

Galleria di immagini: Alcatel 1, immagini dello smartphone

Alcatel 1 è dsponibile nei colori Metallic Black, Metallic Blue e Metallic Gold. Il prezzo consigliato è 79,90 euro.