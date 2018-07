Amazon Prime Day: sconti su musica e audio

Marco Grigis,

Anche quest’anno torna l’appuntamento con l’Amazon Prime Day, la tornata di sconti speciali riservati agli utenti Prime del grande sito di commercio elettronico. Un appuntamento che si estende nel 2018 con ben 36 ore di sconti, tra offerte disponibili per tutta la durata dell’iniziativa e altre lampo. In una giornata così speciale, non può ovviamente mancare un ampio spazio per la musica, si tratti di album da ascoltare o, ancora, di strumenti per suonare nella comodità di casa propria.

Per l’edizione in corso, Amazon ha voluto puntare soprattutto sugli sconti per CD e vinili: decine sono le offerte disponibili in catalogo, tanto che elencarle tutte è davvero impossibile. Non mancano nemmeno stereo, giradischi, strumenti musicali e molto altro ancora, per una tornata d’acquisti davvero in grado di far felici tutti. Di seguito, qualche idea da cui prendere spunto. Si sottolinea, in ogni caso, come i prezzi possano essere soggetti a variazioni, ad esempio dovuti alla disponibilità o ad altri fattori.

Prime Day: CD e vinili

Così come già accennato, per l’Amazon Prime Day 2018 il gruppo leader nel commercio elettronico ha deciso di puntare su decine di proposte, molte delle quali a prezzi davvero accessibili, a partire da 5.99 euro. Fra i tanti, si segnalano:

Nirvana, Nevermind – CD Edizione 20esimo anniversario (5.99 euro): il disco iconico della band di Seattle che, con “Smells Like Ten Spirit”, ha portato il grunge in tutto il mondo;

– CD Edizione 20esimo anniversario (5.99 euro): il disco iconico della band di Seattle che, con “Smells Like Ten Spirit”, ha portato il grunge in tutto il mondo; Vasco Rossi, Bollicine – Edizione CD (7.99 euro): un album iconico per il rocker di Zocca, immancabile nella collezione dei suoi fan;

– Edizione CD (7.99 euro): un album iconico per il rocker di Zocca, immancabile nella collezione dei suoi fan; Marco Mengoni Live – 2 CD+DVD (10.99 euro): uno degli artisti più interessanti della scena contemporanea italiana celebra i suoi successi in un live immancabile;

– 2 CD+DVD (10.99 euro): uno degli artisti più interessanti della scena contemporanea italiana celebra i suoi successi in un live immancabile; Francesca Michielin, Io Non Abito Al Mare – Vinile in Edizione Limitata ed Esclusiva Amazon (13.99 euro): uno dei dischi rivelazione dell’ultimo anno, in cui la cantante mostra il suo percorso di maturazione dalla vittoria di X Factor, compresi i successi del singolo omonimo e di “Vulcano”;

– Vinile in Edizione Limitata ed Esclusiva Amazon (13.99 euro): uno dei dischi rivelazione dell’ultimo anno, in cui la cantante mostra il suo percorso di maturazione dalla vittoria di X Factor, compresi i successi del singolo omonimo e di “Vulcano”; Noemi, Non Smettere Mai Di Cercarmi – Vinile 7″ in Edizione Autografata ed Esclusiva Amazon (13.99 euro): la canzone che la cantante romana ha voluto portare a Sanremo 2018, in versione autografata per gli appassionati di collezionismo;

– Vinile 7″ in Edizione Autografata ed Esclusiva Amazon (13.99 euro): la canzone che la cantante romana ha voluto portare a Sanremo 2018, in versione autografata per gli appassionati di collezionismo; Bob Marley, Legend – Vinile 180 grammi (15.99 euro): un disco iconico, una pietra miliare della storia della musica, immancabile nella collezione di vinili di ogni ascoltatore che si rispetti;

(15.99 euro): un disco iconico, una pietra miliare della storia della musica, immancabile nella collezione di vinili di ogni ascoltatore che si rispetti; Fabrizio De André, Creuza de mä – Vinile azzurro Esclusiva Amazon (16.99 euro): un album che non ha bisogno di troppe presentazioni, uno dei tanti capolavori del cantautore italiano in un caratteristico vinile azzurro;

– Vinile azzurro Esclusiva Amazon (16.99 euro): un album che non ha bisogno di troppe presentazioni, uno dei tanti capolavori del cantautore italiano in un caratteristico vinile azzurro; Afterhours, Foto Di Pura Gioia 1987-2017 (16.99 euro): l’acclamata raccolta della band milanese capitanata da Manuel Agnelli, un viaggio nelle sonorità del gruppo durato 30 anni.

Giradischi, stereo e strumenti musicali

Nel corso dell’Amazon Prime Day, non possono ovviamente mancare proposte relative all’ascolto e alla produzione della musica, partendo dagli immancabili giradischi e arrivando agli strumenti musicali. Ecco qualche idea:

Marantz TT5005 – Giradischi automatico con equalizzatore phono incorporato (129.99 euro): un ottimo giradischi 33/45 giri da inserire nell’impianto stereo già esistente, senza alcun intoppo grazie alla facile predisposizione phono;

– Giradischi automatico con equalizzatore phono incorporato (129.99 euro): un ottimo giradischi 33/45 giri da inserire nell’impianto stereo già esistente, senza alcun intoppo grazie alla facile predisposizione phono; ION Audio Pro 100Bt , giradischi a cinghia con due velocità (20% di sconto): un comodo giradischi, con pratico coperchio antipolvere, dotato anche di funzioni Bluetooth;

, giradischi a cinghia con due velocità (20% di sconto): un comodo giradischi, con pratico coperchio antipolvere, dotato anche di funzioni Bluetooth; Sony CMT-SBT20B con radio DAB+ (94.99 euro): una soluzione compatta, ma potente, per riprodurre musica in casa, con supporto Bluetooth e la comodissima radio DAB+, per le nuove emittenti digitali;

(94.99 euro): una soluzione compatta, ma potente, per riprodurre musica in casa, con supporto Bluetooth e la comodissima radio DAB+, per le nuove emittenti digitali; Yamaha WX-030 Speaker Attivo da 40W (149.99 euro): versatile, potente e wireless, ovvero la soluzione perfetta per l’ascolto in qualsiasi angolo della casa;

(149.99 euro): versatile, potente e wireless, ovvero la soluzione perfetta per l’ascolto in qualsiasi angolo della casa; Music Alley MA-34-N, Chitarra Acustica (sconto 20%): una chitarra acustica perfetta per tutti gli appassionati, sia per i neofiti che per i suonatori già esperti.

Prime Day: come funziona e i vantaggi di Prime

Amazon Prime Day è la festa dedicata agli utenti Prime, quest’ultimo un abbonamento annuale o mensile proposto dalla società e dagli innumerevoli vantaggi. A un costo di 4.99 euro al mese, oppure di 36 euro l’anno, gli iscritti possono accedere alla spedizione gratuita in circa 24 ore su migliaia di articoli, nonché a diversi servizi aggiunti. Oltre all’accesso ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming video del gruppo, con l’abbonamento si riceve anche Prime Music per l’ascolto di brani, Prime Reading con una nutrita selezione di libri, Twitch Prime, spazio d’archiviazione cloud per le proprie foto e molto altro ancora.

Così come già accennato, l’edizione 2018 di Prime Day dura 36 ore, dalle 12 di lunedì 16 fino alle 24 di martedì 17 luglio, e per partecipare basta essere iscritti al programma d’abbonamento. Le offerte possono essere fisse, quindi estese per tutta la durata dell’iniziativa, oppure lampo: queste ultime hanno una durata limitata del tempo e vengono lanciate a scaglioni. Il consiglio è quindi quello di monitorare l’homepage di Amazon e prendere nota dell’orario d’avvio per il prodotto scontato che si desidera acquistare, così per essere fra i primi ad aggiudicarselo.