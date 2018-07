Amazon Prime Day: 10 prodotti imperdibili

Marco Grigis,

L’Amazon Prime Day, la tornata di interessanti sconti dedicati agli utenti Prime del colosso del commercio elettronico, può rappresentare l’occasione giusta per acquistare dei gadget imperdibili a prezzi davvero vantaggiosi. Tante soluzioni che permettono di rendere la quotidianità più semplice, occupandosi in modo veloce di qualche incombenza della casa o, ancora, delle necessità di intrattenimento. Quali sono, di conseguenza, i 10 prodotti imperdibili per queste 36 ore di promozioni targate Amazon?

Le offerte dell’Amazon Prime Day sono davvero le più disparato, tanto che elencarle tutte potrebbe risultare davvero difficile. Dagli stick per l’intrattenimento domestico, passando per gli strumenti hi-tech per la pulizia della casa, gli amici della cucina e molto altro ancora, le proposte permettono davvero di sbizzarrirsi in un’ottica di un’esistenza più smart. Di seguito qualche idea, con un’importante precisazione: i prezzi potrebbero subire delle variazioni, a seconda delle disponibilità dei prodotti e di altri fattori.

Prime Day: 10 prodotti imperdibili

Si tratti della gestione della casa, di un sistema di sicurezza per i propri beni più preziosi o del gadget all’ultimo grido per vedere i film preferiti in salotto, le offerte imperdibili dell’Amazon Prime Day sono davvero molte. Ecco una selezione di 10 alternative.

Amazon Fire Stick Basic Edition (29.99 euro): il dongle HDMI essenziale per trasformare il proprio televisore in un hub dello streaming, compatibile con Netflix, Amazon Prime Video, applicazioni di gaming e molto altro ancora;

(29.99 euro): il dongle HDMI essenziale per trasformare il proprio televisore in un hub dello streaming, compatibile con Netflix, Amazon Prime Video, applicazioni di gaming e molto altro ancora; iRobot Romba 960, aspirapolvere automatico (549 euro): il robot aspirapolvere intelligente dai produttori leader del mercato, con sensori del rilevamento dello sporco e spazzole tangle-free, per una pulizia senza stress;

(549 euro): il robot aspirapolvere intelligente dai produttori leader del mercato, con sensori del rilevamento dello sporco e spazzole tangle-free, per una pulizia senza stress; Dyson V7 Fluffy, aspiratore senza fili (319.99 euro): una pulizia potente e costante, senza impacci e fili d’intralcio, grazie a una batteria duratura e un motore digitale V7 da 110.000 giri al minuto;

(319.99 euro): una pulizia potente e costante, senza impacci e fili d’intralcio, grazie a una batteria duratura e un motore digitale V7 da 110.000 giri al minuto; Nest, Termostato di terza generazione (184.99 euro): il termostato intelligente per regolare, senza sprechi di energia, il clima della propria abitazione, il tutto tramite le comode applicazioni per iOS e Android;

(184.99 euro): il termostato intelligente per regolare, senza sprechi di energia, il clima della propria abitazione, il tutto tramite le comode applicazioni per iOS e Android; Telecamere di sicurezza Blink XT (309.99 euro): facili da installare, comprensive di archiviazione cloud, queste telecamere permettono di monitorare gli ambienti più cari, il tutto in risoluzione HD;

(309.99 euro): facili da installare, comprensive di archiviazione cloud, queste telecamere permettono di monitorare gli ambienti più cari, il tutto in risoluzione HD; Optoma HD27e, proiettore 1080p (499 euro): la soluzione definitiva per trasformare il salotto in una sala cinematografica, grazie alla qualità dell’immagine garantita dalla risoluzione 1080p e a una luminosità pari a 3200ANSI lumen;

(499 euro): la soluzione definitiva per trasformare il salotto in una sala cinematografica, grazie alla qualità dell’immagine garantita dalla risoluzione 1080p e a una luminosità pari a 3200ANSI lumen; Videocitofono BTcino con display 4.3 pollici (63.99 euro): facile da installare ed estremamente funzionale, questo videocitofono permetterà di monitore in modo semplice chi bussa alla porta, per evitare sorprese;

(63.99 euro): facile da installare ed estremamente funzionale, questo videocitofono permetterà di monitore in modo semplice chi bussa alla porta, per evitare sorprese; Netatmo, Healthy Home Coach (79.19 euro): un indispensabile misuratore della qualità dell’aria domestica, con sensori di umidità, CO2, rumori e temperatura, il tutto facilmente accessibile grazie alle correlate applicazioni per smartphone;

(79.19 euro): un indispensabile misuratore della qualità dell’aria domestica, con sensori di umidità, CO2, rumori e temperatura, il tutto facilmente accessibile grazie alle correlate applicazioni per smartphone; Gigaset Elements, sistema d’allarme (184.9 euro): un sistema completo, a più elementi, per monitorare la casa, grazie a sensori di movimento nonché all’immediatezza d’installazione su qualsiasi superficie;

(184.9 euro): un sistema completo, a più elementi, per monitorare la casa, grazie a sensori di movimento nonché all’immediatezza d’installazione su qualsiasi superficie; Electrolux ESC7400 Slow Cooker, Pentola elettrica in ceramica (49.99 euro): con la sua capacità di 6.8 litri, e i comodi comandi touch, permette di cucinare i più svariati alimenti in modo sano e veloce.

Prime Day: come funziona e abbonamento Prime

Così come già accennato, l’Amazon Prime Day è un appuntamento dedicato agli iscritti al programma Prime, un abbonamento mensile o annuale per accedere a numerosi servizi, non solo legati allo shopping. Corrispondendo circa 36 euro l’anno, oppure 4.99 euro al mese, gli abbonati possono contare su migliaia di prodotti senza costi di spedizione, consegnati presso la propria abitazione a partire dalle 24 ore. Non è però tutto, poiché l’iscrizione garantisce anche l’accesso alla piattaforma di streaming video Amazon Prime Video, ai brani di Prime Music, ai libri di Prime Reading, allo storage illimitato di fotografie sul cloud e molto altro ancora.

L’edizione 2018 durerà ben 36 ore, dalle 12 di lunedì 16 luglio fino alle 24 del 17, e le proposte disponibili si distingueranno tra offerte fisse, ovvero estese per tutta la durata dell’iniziativa, e altre lampo. Queste ultime vengono lanciate a scaglioni, a orari ben precisi, e terminano allo scadere della finestra concessa per l’acquisto scontato o, ancora, in caso di esaurimento delle scorte. Il consiglio è quindi di prendere nota dei prodotti di proprio interesse, annunciati con qualche ora d’anticipo sul sito ufficiale Amazon, per poi essere fra i primi a comprarli.