Amazon Prime Day: laptop, PC e accessori

Filippo Vendrame,

Cambiare il proprio PC o il proprio laptop è, spesso, un investimento importante e se si può risparmiare è sempre cosa gradita. Quale occasione migliore, dunque, delle offerte dell’Amazon Prime Day per poter acquistare un nuovo computer approfittando dei forti sconti che il gigante dell’ecommerce proporrà ai suoi clienti durante le 36 ore della sua speciale promozione? Amazon, infatti, propone davvero molti sconti su laptop, PC e accessori con tagli di prezzo davvero molto interessanti. L’Amazon Prime Day può, dunque, essere l’occasione giusta per arrivare a comprare il computer desiderato senza dover dare fondo alla propria carta di credito.

Durante le 36 ore di offerte dell’Amazon Prime Day, il colosso dell’ecommerce introdurrà ciclicamente sempre nuovi prodotti in sconto. Questa pagina, dunque, sarà aggiornata mano a mano che arriveranno nuovi laptop o PC in promozione.

Amazon Prime Day: laptop e PC in sconto

Amazon propone diversi computer in sconto, tutti caratterizzati dal sistema operativo Windows 10 di Microsoft. Prodotti che possono essere indicati sia alla produttività che all’intrattenimento.

Acer Aspire 3 (notebook): processore AMD Ryzen 3 2200U, 6 GB di RAM DDR4, 256 GB SSD e Display 15.6″ HD a 429 euro

(notebook): processore AMD Ryzen 3 2200U, 6 GB di RAM DDR4, 256 GB SSD e Display 15.6″ HD a 429 euro HP ENVY x360 (notebook): processore AMD Ryzen 5 2500U, 8 GB di RAM, 256 GB SSD e Schermo FHD Touch da 15,6″ a 649,99 euro

(notebook): processore AMD Ryzen 5 2500U, 8 GB di RAM, 256 GB SSD e Schermo FHD Touch da 15,6″ a 649,99 euro HP Pavilion 595-p0002nl (desktop): processore Intel Core i7-8700, 8 GB di RAM, 1 TB SATA e GPU NVidia GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB GDDR5 a 889 euro

(desktop): processore Intel Core i7-8700, 8 GB di RAM, 1 TB SATA e GPU NVidia GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB GDDR5 a 889 euro HP 22-c0001nl (Desktop All-in-One): processore Intel Core i3-8130U, 8 GB di RAM, disco fisso SATA da 1 TB e schermo da 21.5″ FHD IPS a 549 euro

(Desktop All-in-One): processore Intel Core i3-8130U, 8 GB di RAM, disco fisso SATA da 1 TB e schermo da 21.5″ FHD IPS a 549 euro HP 15-bw078nl (notebook): processore AMD Quad-Core A10, 8 GB di RAM, SATA da 1 TB e GPU AMD Radeon 530 DDR3 da 2 GB a 429,99 euro

(notebook): processore AMD Quad-Core A10, 8 GB di RAM, SATA da 1 TB e GPU AMD Radeon 530 DDR3 da 2 GB a 429,99 euro HP Pavilion Power 15-cb037nl (notebook): processore Intel Core I7-7700HQ, 16 GB RAM, SATA 1 TB, 128 GB SSD, GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 con 4 GB GDDR 5 e schermo FHD IPS WLED da 15,6″a 899,99 euro

(notebook): processore Intel Core I7-7700HQ, 16 GB RAM, SATA 1 TB, 128 GB SSD, GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 con 4 GB GDDR 5 e schermo FHD IPS WLED da 15,6″a 899,99 euro Huawei Matebook X (notebook): display da 13″, Processore i5-7200U, RAM 8 GB e 256 GB SSD a 999,99 euro

(notebook): display da 13″, Processore i5-7200U, RAM 8 GB e 256 GB SSD a 999,99 euro Huawei Matebook D (notebook): display 14” FHD , Processore Intel Core i5 di ottava generazione, 8 GB di RAM e SSD 256 GB a 799,99 euro

(notebook): display 14” FHD , Processore Intel Core i5 di ottava generazione, 8 GB di RAM e SSD 256 GB a 799,99 euro Microsoft Surface Pro: processore Intel Core i5-7300U, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB e Type Cover in Alcantara a 849,99 euro

Amazon Prime Day: accessori in sconto

L’Amazon Prime Day non offre in sconto solamente computer ma anche tanti accessori come monitor, router e stampanti. Le promozioni del colosso dell’ecommerce potrebbero essere l’occasione giusta per cambiare, per esempio, il vecchio monitor o per aggiungere un disco fisso più veloce al proprio computer.

AVM FRITZ! Box 7490 : Modem Router Wireless AC 1750, ADSL2+, Fibra (VDSL), Telefonia Analogica e/o VoIP, Base Dect, Centralino, Segreteria, 4 LAN Gigabit. 2 Usb 3.0 e 2 FXS a 159,99 euro

: Modem Router Wireless AC 1750, ADSL2+, Fibra (VDSL), Telefonia Analogica e/o VoIP, Base Dect, Centralino, Segreteria, 4 LAN Gigabit. 2 Usb 3.0 e 2 FXS a 159,99 euro D-Link DWR-953 : Router 4G LTE Wireless Dual Band AC1200, 4 Porte LAN Fast Ethernet, Slot per Micro SD Card Integrato, 3 Antenne Esterne e Multi-WAN a 108,99 euro

: Router 4G LTE Wireless Dual Band AC1200, 4 Porte LAN Fast Ethernet, Slot per Micro SD Card Integrato, 3 Antenne Esterne e Multi-WAN a 108,99 euro AVM FRITZ! Box 4040 : Router Wireless AC 1300 (860+400 Mbps), 1 Wan Gigabit + 4 LAN Gigabit, Access Point e 2 USB a 59,99 euro

: Router Wireless AC 1300 (860+400 Mbps), 1 Wan Gigabit + 4 LAN Gigabit, Access Point e 2 USB a 59,99 euro Mouse Logitech M590 : Multi-device Silent Mouse Wireless, Bluetooth e Unifyng a 28,99 euro

: Multi-device Silent Mouse Wireless, Bluetooth e Unifyng a 28,99 euro Logitech K400 Plus : Tastiera Wireless con Touchpad per Windows, Android, Chrome e Smart TV a 24,99 euro

: Tastiera Wireless con Touchpad per Windows, Android, Chrome e Smart TV a 24,99 euro Google Wifi : Sistema Wifi Mesh, Copertura fino a 85 m², Velocità Dual-band AC1200 (fino a 1.2 Gbps) e installazione e controllo tramite App Google Wifi a 109 euro

: Sistema Wifi Mesh, Copertura fino a 85 m², Velocità Dual-band AC1200 (fino a 1.2 Gbps) e installazione e controllo tramite App Google Wifi a 109 euro HP Envy Photo 6220 : Stampante Multifunzione Wireless con 4 Mesi di Stampa Gratuita Inclusi Tramite Servizio HP Instant Ink a 49 euro

: Stampante Multifunzione Wireless con 4 Mesi di Stampa Gratuita Inclusi Tramite Servizio HP Instant Ink a 49 euro Samsung C24F396 : Monitor Curvo, 24″ Full HD, Base a V, HDMI/D-Sub, 60 Hz, 4 ms e Freesync a 129,99 euro

: Monitor Curvo, 24″ Full HD, Base a V, HDMI/D-Sub, 60 Hz, 4 ms e Freesync a 129,99 euro Samsung C27F396 : Monitor Curvo, 27″ Full HD, Base a V, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, D-sub e HDMI a 169,99 euro

: Monitor Curvo, 27″ Full HD, Base a V, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, D-sub e HDMI a 169,99 euro SanDisk Plus SSD: 960 GB, 2.5″ e Sata III a 204,99 euro

Come scegliere

Quando si deve scegliere un nuovo PC si devono prendere in considerazione diversi aspetti e non solo il budget a propria disposizione. Se l’obiettivo è trovare una macchina adatta ad essere facilmente portata in giro, il suggerimento può essere quello di puntare sui notebook con display più piccoli o sui 2-in-1. Se il computer non si muoverà mai di casa si può puntare tranquillamente sui desktop. La potenza dell’hardware è direttamente proporzionale alle proprie necessità. Se il PC serve per lavorare molto su progetti di grafica o di montaggio video, sicuramente servono un processore ed una scheda video molto potenti. Stessa cosa se si punta ad un PC per il gaming. Se si deve solamente usare Office e fare molta navigazione sul web può bastare anche un PC meno performante.

La scelta degli accessori è più complicata perché molto dipende dalle proprie esigenze anche perché Amazon ne sconta davvero tanti. Se l’obiettivo è trovare un nuovo monitor, sicuramente fondamentale è caprine l’utilizzo che se ne farà. Se si pensa di passare molto tempo sul PC è bene puntare su monitor che affatichino meno la vista. Se, invece, l’obiettivo è il gaming, servono monitor con bassa latenza.

Amazon Prime Day 2018

Amazon Prime Day 2018 inizierà alle ore 12 di lunedì 16 luglio per concludersi alla mezzanotte del 17 di luglio. Durante queste 36 ore sarà possibile approfittare di migliaia di sconti su tantissimi prodotti che il colosso del web vende direttamente. Le promozioni sono dedicate, però, solamente agli iscritti al programma Amazon Prime, il ben noto abbonamento che a fronte di un canone di 36 euro all’anno offre molteplici vantaggi. Per esempio, si menzionano l’assenza di spese di spedizioni su molti prodotti, le consegne rapide, l’accesso anticipato ad offerte e la possibilità di fruire di alcuni servizi extra come Amazon Prime Video e tanti altri ancora.

Chi non fosse ancora abbonato ad Amazon Prime potrà, comunque, partecipare agli Amazon Prime Day. Il colosso dell’ecommerce, infatti, offre il primo mese gratis ai nuovi iscritti ad Amazon Prime. Dunque, sarà possibile iscriversi gratuitamente al servizio per poter sfruttare le 36 ore di promozione per poi disdire senza incorrere in penali.