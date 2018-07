Amazon Prime Day, offerta lampo sul Surface Laptop

Filippo Vendrame,

Amazon Prime Day propone uno sconto davvero ghiotto sul Surface Laptop, il notebook Windows 10 di Microsoft. Trattasi di un’offerta lampo che terminerà alle ore 19.10 di oggi 16 luglio o anche prima se i pezzi a disposizione dovessero esaurirsi. Il modello oggetto della promozione è la variante con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Il prezzo valido all’interno di questa promozione è di 988 euro. Il Surface Laptop in offerta è di colore silver.

Dunque, solamente i più rapidi sapranno approfittare di questa promozione dell’Amazon Prime Day che vede scontare uno dei migliori laptop oggi presenti sul mercato. Il Surface Laptop, si ricorda, è un laptop premium caratterizzato da un display touch da 13,5 pollici con risoluzione da 2256 x 1504 pixel. Buona l’autonomia che raggiungere le 13,5 ore di attività. Questo prodotto dispone di serie di Windows 10 S, una declinazione di Windows 10 che funziona solamente con le app del Microsoft Store. Tuttavia, gli utenti, in ogni momento, potranno effettuare il passaggio a Windows 10 Pro senza mettere ulteriormente mano al portafogli.

La promozione odierna dell’Amazon Prime Day è accessibile solamente a tutti coloro che sono abbonati al servizio Amazon Prime che a fronte di un canone annuo di 36 euro propone diversi vantaggi come spedizioni gratuite, consegne rapide e l’accesso ad alcuni servizi di valore aggiunto come Amazon Prime Video, la TV in streaming del colosso dell’ecommerce.

Tuttavia, anche i non iscritti potranno approfittare dell’offerta sul Surface Laptop. Infatti, Amazon offre il primo mese di abbonamento a Prime gratis. Questo significa che è possibile iscriversi, approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day e poi recedere dall’abbonamento senza pagare nemmeno un euro.