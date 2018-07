Amazon Prime Day: le offerte per la fotografia

Cristiano Ghidotti,

L’appuntamento con il Prime Day di Amazon è l’occasione giusta per sfogliare il catalogo del colosso dell’e-commerce alla ricerca di sconti e promozioni di cui approfittare, anche per gli amanti della fotografia che desiderano mettere le mani su un nuovo modello o acquistare accessori da portare con sé durante le sessioni di scatto.

Tra le offerte online fino alla mezzanotte di domani (martedì 17 luglio) e relative alle fotocamere spicca quella legata alla Canon EOS M3: la mirrorless è offerta in kit con l’obiettivo EF-M 18-55 mm a 479,00 euro scontata del 38%. Chi preferisce una compatta dallo zoom spinto può invece optare per la Nikon Coolpix B700 proposta a 384,00 euro, con prezzo ridotto del 26%, ideale per catturare ogni dettaglio anche da lontano. Nemmeno i sostenitori del segmento reflex rimangono a bocca asciutta, con la Nikon D5300 acquistabile solo per il Prime Day a 614,00 euro nel kit che include l’ottica versatile 18/105VR. Un’altra promozione interessante riguarda la Sony a7 con il corpo macchina proposto a 699,00 euro.

È possibile consultare l’elenco intero dei dispositivi in offerta selezionando uno dei tre brand interessati: Canon, Nikon e Sony. Passando invece agli accessori, si trova una serie completa di filtri (in particolare polarizzatori), zaini per il trasporto dell’attrezzatura e treppiedi utili negli ambienti poco illuminati. C’è anche un bastone selfie per chi proprio non può fare a meno di immortalarsi e condividere la propria immagine sui social.

La carrellata si conclude con le action cam, perfette per immortalare le proprie gesta in estate, anche durante lo sport o a contatto diretto con l’acqua grazie alle protezioni waterproof: tra i modelli scontati per l’occasione ci sono la WiMiUS Q1 acquistabile a 34,99 euro e la Victure 4K a 41,89 euro, entrambe con pieno supporto alla risoluzione Ultra HD.