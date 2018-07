Amazon Prime Day: le offerte per la smart home

Floriana Giambarresi,

Vivere all’interno di una smart home significa poter contare di una casa con notevoli benefici, in particolare a livello di comfort, risparmio energetico e sicurezza. Tra videocamere di sorveglianza, termostati, hub sono tantissimi i prodotti oggi a disposizione per rendere l’abitazione connessa e automatizzata: chi non ha finora trovato lo stimolo giusto per adottare soluzioni simili, può approfittare dell’Amazon Prime Day, che ha preso il via con migliaia di device a prezzo scontato.

L’edizione 2018 dell’Amazon Prime Day ha una durata maggiore rispetto all’anno scorso (36 ore contro le 30 ore del 2017) e, tra i numerosi sconti disponibili per gli abbonati, vi sono quelli dedicati ai prodotti per la smart home, rappresentando così l’occasione perfetta per dotarsi di soluzioni intelligenti da sfruttare nel tempo. I prezzi indicati sono quelli in vigore all’inizio dell’offerta, ma potrebbero variare nel corso delle prossime ore.

Prime Day: smart home in offerta

Di seguito alcune delle offerte più interessanti nel panorama della smart home:

Logitech Harmony Hub (69 euro), sistema di controllo della casa integrato con Amazon Alexa, per controllare facilmente i dispositivi per l’intrattenimento domestico tramite la voce

(69 euro), sistema di controllo della casa integrato con Amazon Alexa, per controllare facilmente i dispositivi per l’intrattenimento domestico tramite la voce Logitech Harmony Elite (159 euro): Telecomando Universale touchscreen per sistemi di intrattenimento domestico, compatibile con Alexa, per il controllo vocale di fino a 15 dispositivi di intrattenimento e domestici connessi/li>

(159 euro): Telecomando Universale touchscreen per sistemi di intrattenimento domestico, compatibile con Alexa, per il controllo vocale di fino a 15 dispositivi di intrattenimento e domestici connessi/li> Logitech Harmony 950 (129 euro), Telecomando Universale per il controllo facile ed efficiente dei sistemi di intrattenimento domestico

(129 euro), Telecomando Universale per il controllo facile ed efficiente dei sistemi di intrattenimento domestico tado° Termostato Intelligente Kit di Base V3 (159,99 euro) – gestione intelligente del riscaldamento con geolocalizzazione tramite smartphone

Kit di Base V3 (159,99 euro) – gestione intelligente del riscaldamento con geolocalizzazione tramite smartphone tado° Testa Termostatica Intelligente Kit di Base (124,99 euro) gestione intelligente del riscaldamento con geolocalizzazione tramite smartphone

Kit di Base (124,99 euro) gestione intelligente del riscaldamento con geolocalizzazione tramite smartphone Honeywell Y6R910RW8021 T6R Termostato Programmabile Intelligente Wi-Fi, Senza fili (119,99 euro)

Programmabile Intelligente Wi-Fi, Senza fili (119,99 euro) Hive View Telecamera HD 1080p Wifi Monitoraggio Persone e Suono (159 euro)

1080p Wifi Monitoraggio Persone e Suono (159 euro) Nest Termostato di terza Generazione (184,99 euro)

di terza Generazione (184,99 euro) Nest Protect, Rilevatore Di Fumo e CO (99,99 euro).

Prime Day: come scegliere l’offerta giusta

Trovare il prodotto migliore durante il Prime Day potrebbe non essere semplice dato il considerevole numero di prodotti che Amazon propone in offerta, con questa iniziativa. Scopo di questo articolo è proprio quello di consentire di trovare e scegliere l’offerta giusta con un semplice sguardo, elencando dunque una selezione dei prodotti per la smart home con il rapporto qualità/prezzo più vantaggioso e caratteristiche di maggiore appeal.

Il consiglio è quello di prendere in considerazione diversi aspetti e non solo il budget a propria disposizione: in particolare, soffermarsi sulle proprie esigenze e scegliere i device più opportuni, perché per il Prime Day Amazon ne sconta davvero tanti. Amazon Prime Day 2018 ha preso il via alle ore 12 di lunedì 16 luglio per concludersi alla mezzanotte del 17 di luglio. Durante queste 36 ore sarà possibile approfittare di migliaia di sconti su tantissimi prodotti che il gigante online vende direttamente. Le promozioni, come ogni anno, sono unicamente dedicate agli iscritti Amazon Prime, programma ad abbonamento che a fronte di un canone di 36 euro l’anno offre vantaggi considerevoli.

Chi non è ancora iscritto al programma Amazon Prime può sfruttare il primo mese gratis che l’azienda offre ai nuovi utenti: registrandosi gratuitamente al servizio proprio adesso, si potranno dunque sfruttare le 36 ore a disposizione per acquistare i prodotti in offerta, e poi disdire senza incorrere in penali.