Apple registra altri iPad presso l’ECC

Marco Grigis,

Altri due modelli di iPad potrebbero aggiungersi alla tornata di presentazione autunnale targata mela morsicata, così come emerso qualche giorno fa dalle registrazioni EEC. Apple ha infatti registrato altri due tablet all’Eurasian Economic Commission, oltre ai cinque sottoposti qualche giorno da, per un totale di ben sette esemplari. Nella maggior parte dei casi, però, potrebbe trattarsi della semplice distinzione tra modelli solo WiFi e altri dotati di connettività LTE.

Così come già accennato, qualche giorno fa il gruppo di Cupertino ha sottoposto all’EEC ben cinque nuovi modelli di iPad, identificati con i codici A1876, A1934, A1979, A2013 e A2014. La registrazione presso l’Eurasian Economic Commission, ente che regola la diffusione di dispositivi elettronici in alcuni paesi asiatici quali la Russia e l’Armenia, è propedeutica all’effettiva disponibilità su questi mercati.

Oggi emerge come Apple abbia deciso di sottoporre al vaglio dell’ente altri due esemplari, l’A1895 e l’A1980, per l’imminente tornata di presentazione autunnale. Secondo gli esperti, tutti i modelli potrebbero essere degli iPad Pro, probabilmente le versioni da 10.5 e 12.9 pollici, differenziati nei codici identificati tra tablet solo WiFi, device LTE internazionali e iPad LTE pensati per il mercato cinese.

Al momento, non sono trapelati molti dettagli sulle caratteristiche di questi iPad, soprattutto dal punto di vista hardware. È però possibile incorporino una scocca più piccola, grazie all’inclusione di schermi edge-to-edge capaci di rimuovere le cornici laterali attorno al display, nonché un top notch per includere le funzionalità delle fotocamere TrueDepth e di Face ID.

A oggi non è ben chiaro se i nuovi iPad verranno presentati nel mese di settembre, in concomitanza con i rinnovati iPhone, oppure sfruttando un secondo evento nel mese di ottobre. Apple sta infatti pianificando il lancio di moltissimi prodotti, tra cui tre nuovi smartphone e cinque MacBook, di conseguenza un unico appuntamento con la stampa potrebbe non essere sufficiente per illustrare tutte le novità.