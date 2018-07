Call of Duty Black Ops 4, le date della open beta

Floriana Giambarresi,

Treyarch ha annunciato che la fase multiplayer open beta per PC per Call of Duty Black Ops 4 prenderà il via l’11 agosto. Come suggerisce il titolo, sarà disponibile per tutti i giocatori PC, durerà fino al 13 agosto e sarà esclusiva di Battle.net. Quella per PS4 e Xbox One invece inizierà il 10 agosto.

Sviluppato da Treyarch e disponibile il prossimo autunno su PS4, Xbox One e PC, Call of Duty Black Ops IIII in beta multiplayer vedrà diverse modalità a disposizione degli utenti, che saranno nello specifico Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Search and Destroy e Control per un totale di sei mappe. Chiunque parteciperà alla open beta riceverà una medaglia digitale da esporre sul proprio avatar, mentre chi sarà in grado di raggiungere il massimo livello otterrà un gettone per sbloccare elementi nel gioco completo.

Di seguito, nello specifico, gli orari delle sessioni di gioco in multiplayer per la open beta dell’attesissima nuova iterazione della serie FPS:

PlayStation 4 Exclusive:

Inizio: 3 agosto 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET / 19:00 ora italiana

Fine: 6 agosto 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET / 19:00 ora italiana

Inizio: 10 agosto 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET / 19:00 ora italiana

Fine: 13 agosto 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET / 19:00 ora italiana

Inizio: 10 agosto 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET / 19:00 ora italiana

Inizio: 11 agosto 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET / 19:00 ora italiana

Fine: 13 agosto 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET / 19:00 ora italiana.

Anche la modalità battle royale del gioco – denominata BlackOut – avrà una beta dedicata, che sarà disponibile a settembre. Non sono però ancora state divulgate le date precise.

Activision e Treyarch hanno dunque delineato il programma per i beta test, ed è chiaro che alcuni giocatori avranno un accesso migliore degli altri. Qualunque sia la piattaforma di gioco utilizzata, si dovrebbe comunque disporre della medesima esperienza: sei le mappe disponibili, due delle quali non sono mai state mostrate prima. Ci si potrà anche aspettare un mix di personaggi, tra quelli nuovi e già giocabili in precedenza.