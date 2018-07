CR7 alla Juve, anche su FIFA 19

Cristiano Ghidotti,

Il fuoriclasse portoghese si è presentato poco fa ai suoi nuovi tifosi con una conferenza stampa di rito, in verità piuttosto sottotono e senza particolari sorprese: un primo contatto ufficiale con il mondo Juve, per Cristiano Ronaldo. Ora l’appuntamento è rimandato a fine mese, quando il calciatore sarà a disposizione di mister Allegri per iniziare la stagione con la maglia bianconera.

Nell’occasione, per celebrare quello che nel nostro paese è diventato a tutti gli effetti il #CR7DAY, EA Sports ha pubblicato un breve filmato relativo a FIFA 19 che lo vede vestire la sua nuova divisa, insieme ad alcuni compagni di squadra: Emre Can, Chiellini, Dybala, Douglas Costa. Cambierà quasi certamente anche la copertina del titolo, che vede l’atleta nei panni del testimonial, come ipotizzato nei giorni scorsi. A beneficiarne sarà in primis la società torinese, grazie a un notevole ritorno in termini di immagine. Per il momento sul sito ufficiale della serie Ronaldo indossa ancora la camiseta blanca del Real Madrid.

L’arrivo di FIFA 19 sugli scaffali è fissata per il 28 settembre, per PC e console. Allora CR7 comparirà quasi certamente sulla cover accompagnato dai suoi nuovi colori. Sarà la prima edizione della serie ad abbandonare le piattaforme di “vecchia generazione”: addio dunque a PlayStation 3 e Xbox 360. Una scelta operata dal team di EA Sports al fine di concentrare maggiormente le risorse disponibili sullo sviluppo e sul perfezionamento delle altre versioni, andando a migliorare alcuni aspetti chiave relativi al gameplay, anche sulla base dei feedback raccolti da una community di giocatori e appassionati che proprio nell’Italia vede uno dei suoi territori più attivi.

Cristiano Ronaldo sarà protagonista anche all’interno della modalità Il Viaggio, che quest’anno proporrà il suo terzo e conclusivo capitolo. Un esperimento che può considerarsi riuscito, a livello narrativo e di coinvolgimento.