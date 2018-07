Ken Mobile, iniziano i test per Kena Casa

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha annunciato ufficialmente il lancio della sperimentazione di Kena Casa, un servizio di connettività su rete mobile dedicato a tutti coloro che cercano un’offerta di connettività senza limiti da poter utilizzare nelle loro abitazioni al posto delle classiche linee di rete fissa. Come spiegato direttamente dall’operatore virtuale di TIM, Kena Casa offrirà connettività fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload senza limiti e senza linea fissa.

Kena Casa, al momento, in via sperimentale potrà essere attivata nelle regioni Puglia, Sicilia, Calabria, Lazio e Friuli Venezia Giulia. L’operatore evidenzia, inoltre, che l’effettiva velocità di linea dipenderà da molteplici fattori come dalla capacità e dal grado di congestione della rete e del server a cui ci si collega, oltre che dalla copertura dell’area in cui si utilizza il servizio. Chi si trova nelle regioni in cui Kena Mobile ha attivato la sperimentazione di Kena Casa potrà attivare il servizio richiedendolo nei negozi ufficiali dell’operatore virtuale. Nei negozi gli interessati dovranno comunicare il loro indirizzo di casa per consentire al personale di verificare se la zona è coperta dal servizio.

A seconda del livello di copertura dell’abitazione presso la quale verrà abilitato il servizio di connettività, Kena Mobile fornirà al cliente un modem autoinstallante da collegare alla presa di corrente dell’abitazione, oppure un kit composto da un’antenna e da un modem. In questo secondo caso i clienti dovranno attendere che un tecnico effettui l’installazione vera e propria.

Sia nel kit da interno che in quello da esterno sarà presente una speciale SIM che non dovrà essere rimossa e che non potrà essere inserita in dispositivi diversi da quelli dell’offerta Kena Casa.

Kena Casa prevede un canone mensile di 24,90 euro, comprensivo di modem e di installazione standard nel caso di kit da esterno e senza contributi di attivazione. La sottoscrizione del servizio prevede un deposito cauzionale di 24,90 euro. I già cliente Kena Mobile potranno, invece, sottoscrivere Kena Casa a 19,90 euro al mese.

L’abbonamento al servizio Kena Casa ha una durata di 24 mesi. Il modem incluso nell’offerta andrà sempre restituito. Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito dell’operatore virtuale.