MamaClean, una lavanderia sempre in tasca

Filippo Vendrame,

MamaClean, il ben noto servizio di lavanderia a domicilio prenotatile online, annuncia il lancio della sua app ufficiale, disponibile sia per iOS che per dispositivi Android. Grazie a questa novità, si potrà avere sempre sotto mano i servizi della lavanderia, indipendentemente da dove si ci trovi. In caso di bisogno, sarà sufficiente estrarre lo smartphone ed effettuare la prenotazione del ritiro dei capi da voler lavare e stirare che saranno, poi, riconsegnati sempre direttamente presso l’abitazione indicata dal cliente.

MamaClean è un servizio attivo già dal 2013 ed il ritiro e consegna a domicilio è disponibile 7 giorni su 7, dalle 7:00 alle 23:00 nelle zone di Milano e provincia. Il nuovo servizio via app funziona in maniera estremamente intuitiva. L’app MamaClean consente, attraverso una grafica molto semplice, di prenotare il ritiro dei capi da trattare nel giorno che si preferisce, scegliere il tipo di servizio di cui si vuole usufruire, indicare luogo, data e ora del ritiro e pagare con carta o in contanti alla consegna. I capi vengono riconsegnati il giorno successivo ma grazie al servizio rush è possibile riceverli già la sera stessa.

Fino a fine luglio tutti coloro che faranno un primo acquisto sull’app avranno 10 euro di sconto e ulteriori 10 euro in coupon per un secondo acquisto da effettuarsi entro il 31 agosto. Per i single, manager, famiglie impegnate e generalmente per tutti coloro che hanno poco tempo libero per dedicarsi alle faccende domestiche, MamaClean offre un’interessante soluzione alle necessità di lavare e stirare vestiti e biancheria.

Sul sito ufficiale di MamaClean sono disponibili i prezzi per i lavaggi degli abiti e tutti i servizi previsti. Le applicazioni, ovviamente, sono disponibili al download gratuito.