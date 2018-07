Moto E5 Play, versione Android Go in Europa

Luca Colantuoni,

Motorola aveva presentato a fine aprile tre smartphone della Moto E5. Il modello più economico, ovvero Moto E5 Play, può essere acquistato solo negli Stati Uniti, ma ora il produttore ha annunciato l’edizione Android Go che verrà distribuita in Europa. La novità principale è dunque rappresentata dalla versione del sistema operativo ottimizzata per dispositivi di fascia bassa.

Il Moto E5 Play Android Go Edition possiede un telaio in plastica opaca e un rivestimento idrorepellente che lo protegge contro spruzzi accidentali e pioggia leggera. Per questo modello è stato utilizzato uno schermo da 5,34 pollici con risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel) e rapporto di aspetto 18:9 (il Moto E5 Play originale ha un display 16:9 da 5,2 pollici e risoluzione di 1280×720 pixel). La dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 425, 1 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB.

Motorola ha dunque dimezzato la quantità di RAM, in quanto Android 8.1 Oreo (Go Edition) offre ugualmente un’esperienza d’uso ottimale. Nessuna novità per il comparto fotografico: fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, entrambe con flash LED. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono inoltre presenti la radio FM, l’altoparlante frontale, il lettore di impronte digitali sul retro (sotto il logo M), la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri.

La capacità della batteria è stata ridotta da 2.800 a 2.100 mAh. Tre i colori disponibili al lancio: Black, Dark lake eFlash gray. Il Moto E5 Play Android Go Edition è in vendita dal 14 luglio ad un prezzo di 109,00 euro.