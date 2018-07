Oppo R15 Pro e A3, nuovi smartphone in Italia

Luca Colantuoni,

Dopo il top di gamma Find X, il produttore cinese ha portato nel nostro paese altri due smartphone: Oppo R15 Pro e Oppo A3. Il primo è un modello di fascia medio-alta, mentre il secondo è di fascia media. Entrambi hanno un notch nella parte superiore dello schermo con rapporto di aspetto 19:9, quindi possiedono un’ampia area di visualizzazione. Gli utenti italiani potranno acquistarli a partire dal 18 luglio nei negozi MediaWorld.

Oppo R15 Pro

Oppo R15 Pro possiede un telaio in alluminio e vetro con angoli smussati e lati leggermente arrotondati che permettono una presa salda. Lo schermo OLED da 6,28 pollici ha una risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e copre l’89% della parte frontale. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 20 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 20 megapixel.

Galleria di immagini: Oppo R15 Pro, immagini dello smartphone

Non mancano funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, come l’effetto bokeh, il riconoscimento automatico della scena e il riconoscimento del volto per i selfie. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 3.430 mAh e supporta la tecnologia VOOC Flash Charge. Oppo R15 Pro sarà disponibile in due colori (Cosmic Purple e Ruby Red) ad un prezzo di 649,00 euro.

Oppo A3

Oppo A3 ha invece uno schermo da 6,2 pollici (2280×1080 pixel) che copre l’88% della parte frontale. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P60, 4 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 16 e 8 megapixel, chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, batteria da 3.400 mAh.

Galleria di immagini: Oppo A3, immagini dello smartphone

Anche questo smartphone offre diverse funzionalità IA, tra cui riconoscimento delle scene, riconoscimento facciale e miglioramento della pelle (Beauty 2.0). Oppo A3 sarà disponibile in due colori (Diamond Black e Moonlight Silver) ad un prezzo di 299,00 euro. Su entrambi gli smartphone è installato Android 8.1 Oreo con interfaccia ColorOS 5.1.