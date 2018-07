Prime Day: le offerte su TV e home entertainment

Cristiano Ghidotti,

Chi non ha trovato lo stimolo giusto per cambiare il proprio televisore in vista dei mondiali di calcio, complice la mancata qualificazione della nostra nazionale, può approfittare oggi (e fino alla mezzanotte di domani) delle offerte legate all’Amazon Prime Day. Tra le migliaia di prodotti a prezzo scontato anche numerose TV: una ghiotta occasione per pensionare il vecchio schermo del salotto e far spazio a un nuovo modello.

Coloro che dispongono di una parete dalle dimensioni adeguate possono pensare all’Hisense H55E6000 da 55 pollici offerto a 449,00 euro (sconto del 36% sul prezzo di listino) con pieno supporto sia alla risoluzione 4K sia alla modalità HDR. Diagonale più contenuta, ma caratteristiche piuttosto simili, per un Sharp Aquos da 40 pollici proposto a 349,00 euro, che vede nel comparto audio curato da Harman Kardon uno dei suoi principali punti di forza. Stesse dimensioni, ma pannello in Full HD, per JVC LT-40VF42I che strizza l’occhio ai più attenti al budget con i suoi 249,00 euro. Ci sono anche i Samsung The Frame proposti nelle versioni da 43, 55 e 65 pollici.

Chi non vuol scendere a compromessi in termini di home entertainment può anche valutare l’acquisto di un proiettore. Il modello Epson EH-TW650 è proposto a 479,99 euro (rispetto agli oltre 700 di listino), mentre il BenQ GS1 con design portatile e Bluetooth integrato si può comprare a 399,00 euro con uno sconto del 35%.

Concludiamo la carrellata prendendo in esame i lettori Blu-ray e i sistemi audio scontati su Amazon per il Prime Day. Nella prima categoria spicca senza dubbio l’offerta sul Sony UBP-X800 con supporto all’Ultra HD proposto a 239,00 euro, nella seconda invece l’amplificatore stereo Marantz PM5005 in offerta fino alla mezzanotte di domani a 249,99 euro.