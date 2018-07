Samsung Galaxy Note 9, preordini da metà agosto?

Luca Colantuoni,

Samsung potrebbe anticipare il lancio del Galaxy Note 9 rispetto all’attuale Galaxy Note 8. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Corea, lo smartphone arriverà sul mercato a metà agosto, quindi circa una settimana dopo l’annuncio ufficiale previsto per il 9 agosto a New York.

Il Galaxy Note 8 è stato presentato il 23 agosto 2017, mentre le vendite sono iniziate il 15 settembre 2017, quasi tre settimane dopo e soprattutto dopo l’annuncio dei nuovi iPhone da parte di Apple. Il produttore coreano aveva già provato ad accelerare i tempi con il Galaxy Note 7, ma con risultati disastrosi (la batteria prendeva fuoco a causa un errore di progettazione). Stavolta però non c’è nessun rischio, considerati i miglioramenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli qualità, quindi Samsung potrebbe guadagnare circa un mese di vantaggio rispetto al diretto concorrente.

Non è chiaro però se l’avvio delle vendite avverrà gradualmente o contemporaneamente in tutti i paesi. Tra i primi ci saranno sicuramente Corea, Stati Uniti e i principali mercati europei, tra cui l’Italia. Un altro rumor riguarda il prezzo. Il Galaxy Note 9 non sarà molto diverso dal suo predecessore. L’unica differenza visibile all’esterno è lo spostamento del lettore di impronte digitali sotto la doppia fotocamera posteriore. La stilo S Pen dovrebbe avere connettività Bluetooth. Si prevede pertanto una cifra analoga, ovvero 999,00 euro per la versione da 64 GB nella maggioranza dei paesi europei.

Il Galaxy Note 9 dovrebbe avere uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), processori Snapdragon 845 e Exynos 9810, 6 o 8 GB di RAM, 64/128/256/512 GB, dual camera posteriore da 12 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida e wireless, jack audio da 3,5 millimetri, scanner dell’iride, cardiofrequenzimetro, porta USB Type-C, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience.