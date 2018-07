Filippo Vendrame,

L’Amazon Prime Day può essere l’occasione per chi ha appena concluso la maturità con successo di farsi regalare qualche gadget tecnologico da parte dei propri genitori. Per tutta la giornata di oggi, il colosso dell’ecommerce sconta anche una selezione di hoverboard, gadget che piacciono molto ai ragazzi di tutte le età. Gli sconti di Amazon possono essere, quindi, l’occasione per i ragazzi di farsi fare un regalo tech per la loro recente promozione.

Le offerte dell’Amazon Prime Day scadranno alla mezzanotte di oggi, 17 luglio e quindi gli interessati dovranno affrettarsi per non perdere l’occasione di fare un buon affare.

Amazon Prime Day, hoverboard in sconto

Amazon propone una piccola lista di hoverboard in promozione, modelli per tutti i gusti, anche sul piano estetico.

Ninebot by Segway MiniPro 320 , Nero a 369,90 euro

, Nero a 369,90 euro Ninebot by Segway Minipro 320 , Bianco a 369,90 euro

, Bianco a 369,90 euro Ninebot by Segway – One S2 a 449,90 euro

Come scegliere

Gli hoverboard sono prodotti molto divertenti ed in grado di modificare anche le abitudini di spostamento grazie alla capacità di percorrere lunghi tratti di strada a buona velocità senza bisogno di ricaricare. Tuttavia, quando si investe in un prodotto per la mobilità elettrica di questa natura è importante sottolineare che il suo utilizzo è legale solamente all’interno di aree private. Per il codice della strada, infatti, gli hoverboard sono acceleratori di andatura e quindi non possono circolare sulle strade o sui marciapiedi, sebbene molte persone li utilizzino, comunque, in questo modo.

Amazon Prime Day 2018

Le offerte della grande promozione di Amazon termineranno oggi, 17 luglio alle ore 24. Sino ad allora si potrà ancora approfittare di sconti su smartphone, PC, videogiochi e su molto altro ancora. Le offerte si intendono dedicate agli utenti iscritti al programma Amazon Prime che a fronte di un abbonamento annuale di 36 euro permette di accedere a diversi servizi di valore aggiunto.

Anche i non iscritti, comunque, potranno approfittare degli sconti. Amazon, infatti, offre il primo mese di iscrizione a Prime gratis. Questo significa che le persone potranno iscriversi, fare il loro shopping e poi recedere senza pagare nemmeno un centesimo.