Amazon Prime Day, iRobot Roomba 871 in sconto

Filippo Vendrame,

Continuano le promozioni dell’Amazon Prime Day che entra nella sua giornata più calda. Grazie a queste ore dense di promozioni speciali, i clienti di Amazon possono accedere a prodotti normalmente estremamente costosi. Quale migliore occasione dell’Amazon Prime Day, dunque, per rendere la propria casa più tecnologica acquistando un robot per le pulizie di iRobot? Nella giornata di oggi e solamente sino alle ore 14, salvo esaurimento delle scorte disponibili, Amazon offre l’iRobot Roomba 871 a 399 euro. Solo i più rapidi, dunque, potranno approfittare dello sconto.

Trattasi di un robot per le pulizie domestiche smart molto sofisticato. Una serie completa di sensori intelligenti consentono a Roomba 871 di pulire sotto ed attorno ai mobili, senza trascurare gli angoli. Il sistema di sensori Dirt Detect permette a Roomba 871 di pulire in maniera ancora più approfondita le zone in cui si concentra lo sporco, per esempio le aree della casa di maggior passaggio. Basterà programmarlo e questo robot effettuerà automaticamente la pulizia degli ambienti domestici evitando gli ostacoli, anche i più insidiosi, per poi tornare alla sua base di partenza completamente da solo dove si ricaricherà per il ciclo di pulizia successivo.

Un prodotto, dunque, ad alto tasso di tecnologia che rende le pulizie di casa più smart e che Amazon Prime Day rende acquistabile ad un prezzo estremamente competitivo.

Amazon Prime Day 2018

La grande promozione di Amazon terminerà oggi, 17 luglio alle ore 24. Sino ad allora si potrà approfittare ancora di tantissimi sconti su smartphone, videogiochi, fotocamere, TV e molto altro ancora. Gli sconti, in realtà, sono destinati a tutti gli iscritti al programma Amazon Prime che a fronte di un abbonamento annuale di 36 euro offre diversi vantaggi. Per esempio, consegne rapide e spedizioni senza costi su milioni di prodotti. Inoltre, i clienti abbonati potranno accedere ad alcuni servizi di valore aggiunto legati allo streaming televisivo e musicale.

Tuttavia, anche i non iscritti potranno approfittare delle offerte di Amazon. Il colosso dell’ecommerce, infatti, offre il primo mese di abbonamento ad Amazon Prime in forma gratuita. Questo significa che gli interessati potranno iscriversi, approfittare delle offerte di Amazon Prime Day e poi disdire senza rimetterci un solo centesimo.