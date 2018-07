Amazon Prime Day, Moto Z3 Play in offerta

Luca Colantuoni,

Alle 12:00 di ieri sono partite le 36 ore di sconti che termineranno alle 24:00 di oggi. Il Prime Day di Amazon prevede anche numerose offerte lampo, ovvero prodotti disponibili ad un prezzo inferiore, ma solo per un durata limitata. Un contatore indica il tempo residuo e la percentuale di articoli già ordinati, dato che il loro numero è limitato. Fino alle ore 23:30 è possibile acquistare il recente Motorola Moto Z3 Play con il 20% di sconto.

Lo smartphone è stata annunciato da Motorola all’inizio di giugno, quindi l’offerta di Amazon è molto appetibile. Il prezzo originario era 499,00. Gli utenti Prime possono ora acquistarlo a 399,00 euro, una cifra piuttosto interessante considerato che si tratta del dispositivo più recente del produttore statunitense. Il Moto Z3 Play supporta ovviamente i famosi accessori Moto Mods che possono essere collegati ai pin magnetici sul retro, permettendo di aggiungere diverse funzionalità. La dotazione hardware comprende uno schermo Super AMOLED da 6,01 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 636, 4 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Galleria di immagini: Motorola Moto Z3 Play, immagini dello smartphone

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti un altoparlante anteriore, quattro microfoni e la porta USB Type-C. Il lettore di impronte digitali è sul lato destro sotto i pulsanti del volume. Assente invece il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e supporta la tecnologia Turbo Power. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

Per usufruire delle offerte è necessaria l’iscrizione al servizio Prime Day. Dopo i primi 30 giorni gratuiti verrà addebitata la somma di 36,00 euro/anno (o 4,99 euro/mese), se l’utente non cancella l’iscrizione. Tra i vantaggi ci sono l’eliminazione delle spese di spedizione, la consegna in 1, 2 e 3 giorni, l’accesso ai servizi Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Photos, Amazon Pantry e Amazon Famiglia.