Filippo Vendrame,

Continuano gli sconti dell’Amazon Prime Day che si concluderanno questa sera alle ore 24. L’estate è la stagione ideale per fare molto sport. Per gli sportivi è fondamentale poter tenere traccia dei propri allenamenti, oppure monitorare gli sforzi del proprio fisico per non affaticarsi troppo. Quale, dunque, occasione migliore degli sconti proposti di Amazon per acquistare un indossabile che monitori l’attività fisica? Tra le migliaia di promozione del colosso dell’ecommerce per l’Amazon Prime Day, infatti, spiccano diversi indossabili, orologi GPS e molti altri gadget pensati espressamente per i più sportivi.

Amazon Prime Day, le offerte per gli sportivi

Orologi, tracker e fasce cardiache, Amazon offre in sconto davvero molti gadget per i suoi clienti che amano fare sport all’aria aperta.

Polar M430 Orologio GPS Multisport con Cardiofrequenzimetro Integrato a 129,90 euro

Orologio GPS Multisport con Cardiofrequenzimetro Integrato a 129,90 euro Polar OH1 , Sensore Frequenza Cardiaca da Braccio a 50,90 euro

, Sensore Frequenza Cardiaca da Braccio a 50,90 euro Polar V650 Oh1 , Ciclocomputer con Gps Integrato e Fascia Cardio con Lettura Ottica a 6 LED a 169,90 euro

, Ciclocomputer con Gps Integrato e Fascia Cardio con Lettura Ottica a 6 LED a 169,90 euro Polar M200 , Orologio GPS con Cardiofrequenzimetro Integrato, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno a 69,90 euro

, Orologio GPS con Cardiofrequenzimetro Integrato, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno a 69,90 euro Suunto Core Ultimate Black , Orologio per l’Outdoor con Altimetro e Barometro a 119,90 euro

, Orologio per l’Outdoor con Altimetro e Barometro a 119,90 euro Suunto Traverse Alpha Orologio GPS per l’Outdoor a 249,90 euro

Orologio GPS per l’Outdoor a 249,90 euro Suunto Spartan Ultra Stealth Titanium HR a 359,90 euro

a 359,90 euro Fitbit Ionic Health & Fitness Smartwatch a 219,90 euro

Health & Fitness Smartwatch a 219,90 euro Fitbit Charge 2 Braccialetto Monitoraggio Battito Cardiaco e Attività Fisica a 84,90 euro

Braccialetto Monitoraggio Battito Cardiaco e Attività Fisica a 84,90 euro Fitbit Blaze Smart Fitness Watch, Orologio Con Touchscreen e Connected GPS, Wireless, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno e Attività Fisica a 99,90 euro

Come scegliere

Scegliere un indossabile per la propria attività fisica dipende molto dal tipo di sport e dalla frequenza con cui si effettua. Se l’attività fisica è saltuaria e molto blanda è preferibile puntare su un indossabile non particolarmente sofisticato dotato, però, di cardiofrequenzimetro che permette sempre di avere sotto controllo i battiti del cuore. Per i “veri” sportivi, invece, i modelli più sofisticati dotati anche di GPS per registrare il percorso effettuato sono sicuramente maggiormente consigliabili.

Amazon Prime Day 2018

L’Amazon Prime Day propone sconti su migliaia di prodotti come smartphone, computer, videogiochi e tanto altro ancora. L’accesso alle offerte è consentito solamente agli iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime che a fronte di un canone annuo di 36 euro permette di accedere ad una serie di servizi di valore aggiunto.

Tuttavia, anche i non iscritti potranno accedere alle promozioni. Il colosso dell’ecommerce, infatti, offre il primo mese di abbonamento a Prime gratis. Questo significa che sarà possibile iscriversi, fare shopping approfittando degli sconti e poi disdire Prime senza pagare un centesimo.