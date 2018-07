Amazon Prime Day, Sony Xperia XZ2 in offerta

Luca Colantuoni,

Alle 12:00 di ieri sono partite le 36 ore di sconti che termineranno alle 24:00 di oggi. Il Prime Day di Amazon prevede anche numerose offerte lampo, ovvero prodotti disponibili ad un prezzo inferiore, ma solo per un durata limitata. Un contatore indica il tempo residuo e la percentuale di articoli già ordinati, dato che il loro numero è limitato. Fino alle ore 13:55 è possibile acquistare il nuovo Sony Xperia Z2 con il 25% di sconto.

Il Sony Xperia XZ2 è stato annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, insieme al Sony Xperia XZ2 Compact, quindi si tratta di uno smartphone piuttosto recente. In vendita dal 6 aprile a 799,00 euro viene ora offerto da Amazon al prezzo di 599,00 euro (colori bianco/argento e nero). La dotazione hardware è quella di un top di gamma: schermo 18:9 da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 845, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Galleria di immagini: Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact, immagini

La fotocamera Motion Eye posteriore ha una risoluzione di 19 megapixel e permette di registrare video HDR a risoluzione 4K e in super slow motion a 1080p/960fps. La fotocamera frontale da 5 megapixel può essere sfruttata per la scansione del volto e la creazione di avatar 3D. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 18/13 (1,2 Gbps/150 Mbps). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e una batteria da 3.180 mAh che supporta la ricarica wireless. Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo.

Per usufruire delle offerte è necessaria l’iscrizione al servizio Prime Day. Dopo i primi 30 giorni gratuiti verrà addebitata la somma di 36,00 euro/anno (o 4,99 euro/mese), se l’utente non cancella l’iscrizione. Tra i vantaggi ci sono l’eliminazione delle spese di spedizione, la consegna in 1, 2 e 3 giorni, l’accesso ai servizi Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Photos, Amazon Pantry e Amazon Famiglia.