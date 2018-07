Campus Party 2018: voucher pasti ed eventi serali

Floriana Giambarresi,

Sta per prendere il via il Campus Party 2018, la nuova edizione del particolare evento che vedrà migliaia di campuseros non solo innovare e formarsi ma anche trasformare la sede nel geek camping più grande al mondo, pieno di intrattenimento. A tal proposito pervengono informazioni utili sui voucher pasti a disposizione e sui party esclusivi dedicati ai campuseros: ogni sera ci sarà una festa da non perdere.

Innanzitutto, durante i giorni del Campus Party sarà possibile acquistare giornalmente un voucher pasti (colazione + pranzo + cena) a 15€ grazie alla partnership con Cashback Lab e ottenere il 10% di cashback sull’acquisto del merchandising. Per farlo è sufficiente registrarsi gratuitamente su questa pagina, scaricare l’app disponibile su sistemi Android e iOS ed eseguire l’accesso direttamente dall’app, immettendo i propri dati. Si otterrà dunque una tessera virtuale da mostrare alle casse prima del pagamento, e avere così un voucher da 15 euro nonché un ritorno di denaro per ogni acquisto.

In Campus Party, i giovani innovatori non potranno soltanto partecipare a talk show, keynote speech, workshop, reverse mentoring e hackathon, ma potranno anche allestire la propria tenda da campeggio – fornita dagli organizzatori – in un vero e proprio Village attrezzato, così ogni sera per tutta la durata dell’evento i campuseros potranno divertirsi e ballare in 4 feste esclusive, che saranno:

il grande party di inaugurazione di mercoledì 18, il Red Bull City Crusher DJ Set: a partire dalle ore 23:00, un fuoristrada metterà le ali alla serata facendo ballare tutti i residenti per festeggiare l’inizio della seconda edizione

giovedì 19 alle ore 22 ci sarà uno speciale pre-party durante il quale Paolo Soffientini, figura unica di scienziato e batterista, svelerà come suona il nostro DNA, che farà da apripista all’Italiaonline Cosplay Party: dalle 23:00, prima una caccia al tesoro a tema Game of Thrones in collaborazione con i Cantori del Westeros, e poi dj set per i campuseros a base di sigle di cartoni animati e colonne sonore delle più famose serie TV

venerdì 20 alle ore 22:30 ci sarà Fabio “Kenobit” Bortolotti a far saltare i partecipanti con la chiptune music, ma non prima di aver insegnato come suonare con un Game Boy, con il suo workshop prima della serata

sabato 21 luglio alle ore 22:30 il Campus Party chiuderà con dj set di RDS 100% Grandi Successi, per una grande festa con tutte le hit dell’estate.

Questi party sono aperti solo ai campuseros. Per registrarsi e partecipare, bisogna accedere a questa pagina.