Emporio Armani, ecco i nuovi smartwatch Wear OS

Seguendo le orme di Marc Jacobs, Emporio Armani ha annunciato il lancio di nuovi smartwatch Wear OS pensati per chi vuole essere alla moda e desidera indossare un orologio intelligente, dotato di funzionalità al passo con i tempi. Si chiamano Emporio Armani Connected 2018 e sono già prenotabili sul sito ufficiale del brand a prezzi che partono da 295 dollari, mentre l’uscita sul mercato è prevista per settembre in tutto il globo.

I modelli Emporio Armani Connected 2018 differiscono semplicemente per i cinturini montati, che possono essere in metallo, in gomma / pelle, in maglia metallica o in sola pelle. Il resto del design è invece identico: gli smartwatch montano tutti un quadrante rotondo, al cui interno trova spazio un display AMOLED da 1,19 pollici e una scocca in acciaio inossidabile.

Gli ultimi smartwatch di Emporio Armani Connected presentano uno stile dinamico, l’ultima evoluzione della tecnologia indossabile e un design elegante che onora la tradizione di precisione del marchio nell’orologeria.

All’interno degli orologi batte un cuore Wear OS by Google e ad alimentare il sistema vi è un processore Qualcomm Snapdragon 2100; è presente il GPS per il tracciamento dei percorsi effettuati e dei passi, il monitor della frequenza cardiaca, NFC che consente di effettuare acquisti direttamente dal polso tramite il servizio Google Pay e supporto a Google Fit e all’Assistente Google per controllarlo mediante la voce; gli smartwatch Armani sono inoltre impermeabili, dunque sarà possibile indossarli anche sotto la pioggia, in doccia o mentre si nuota.

Emporio Armani Connected 2018 saranno abbinabili a tutti gli smartphone Android con 4.4 KitKat e versioni successive, e agli iPhone con iOS 9.3 o release successive. Sono già disponibili per il pre-ordine dal sito Web di Armani ma le spedizioni in tutto il mondo prenderanno il via da settembre, quando gli orologi saranno acquistabili nei negozi Armani e presso altri rivenditori.