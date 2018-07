PS4 Slim: c’è un nuovo modello, il CUH-2200

Floriana Giambarresi,

Acquistare una nuova PS4 Slim nei negozi fisici o online (su Amazon) significa probabilmente portarsi a casa un nuovo modello, il CUH-2200, che Sony ha appena introdotto sul mercato: non sarebbe molto diverso da quello precedente, ma probabilmente più economico da produrre grazie ad alcune modifiche interne dei componenti.

Le console di gioco ricevono regolarmente aggiornamenti hardware per migliorare le prestazioni o ridurre i costi e Sony ha infatti recentemente aggiornato il proprio store online, almeno in Giappone, svelando l’esistenza del nuovo modello CUH-2200 di PlayStation 4 in versione Slim, che pare comprenda l’edizione Jet Black da 1 TB, la 500 GB Jet Black e la Glacier White da 1 TB. Altre edizioni sembrano esser ancora legate al vecchio codice CUH-2100, segno che il passaggio sta avvenendo in modo graduale. Alla fine tutti i mercati offriranno il CUH-2200 quando Sony distribuirà le nuove scorte e smetterà di produrre il CUH-2100, cosa che potrebbe esser comunque già avvenuta.

Il nuovo modello di PS4 Slim sembra invariato in termini di consumo energetico, peso, dimensioni e prezzo, il che suggerisce che la casa nipponica abbia optato su una revisione delle componenti interne, probabilmente per ridurre i costi di produzione. Qualsiasi risparmio, per quanto piccolo, può fare una grande differenza quando si producono decine di milioni di console ogni anno.

A ogni modo, Sony non effettuerà un annuncio ufficiale della disponibilità del nuovo modello poiché si tratta di un update minore, diverso dai casi in cui la prima cifra del codice viene cambiata, il che indica solitamente una riprogettazione importante. Un esempio è quando la PS4 originale (CUH-1XXX) si è evoluta nella versione Slim (CUH-2XXX).