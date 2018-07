Samsung, stampante in regalo con i Galaxy A e J

Filippo Vendrame,

Samsung ha lanciato una nuova ghiotta promozione per tutti coloro che fossero in procinto di acquistare un Galaxy A8, A6+, A6 o un Galaxy J6. Sino al prossimo 22 agosto, infatti, la società coreana offrirà in regalo una stampante portatile HP Sprocket. Per poter sfruttare la promozione, gli smartphone acquistati dovranno possedere garanzia italiana ed essere stati comprati presso i punti vendita che aderiranno all’iniziativa e che esporranno il materiale relativo all’iniziativa. Oppure, i prodotti potranno essere anche acquistati sullo store online di Samsung Italia oppure sui siti di ecommerce dei principali rivenditori e distributori italiani.

Una volta acquistato lo smartphone, le persone dovranno accedere a Samsung Members e raggiungere la pagina relativa alla promozione, in cui si dovranno inserire i propri dati personali e quelli del prodotto acquistato; una volta completata la registrazione al sito con tutti i dati richiesti, si riceverà una email di conferma con il numero d’ordine relativo alla propria richiesta e la stampante HP Sprocket sarà consegnata gratuitamente all’indirizzo indicato sul form di registrazione.

Si ricorda, infine, che la stampante portatile HP Sprocket che Samsung regalerà a chi acquisterà un nuovo Galaxy A8, A6+, A6 o un Galaxy J6, permette di stampare con facilità tutte le foto scattate con il proprio dispositivo mobile. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alla sua leggerezza, questa stampante è facile da trasportare in una borsa, uno zaino o anche in tasca e attraverso la connettività Bluetooth, basta utilizzarla insieme a uno smartphone per stampare e condividere foto in maniera rapida e veloce: l’app HP Sprocket consente di personalizzare le foto presenti sui dispositivi oppure sui propri social media, e di mandare in stampa immagini colorate, con testi, sticker, filtri e molto ancora. La stampante HP Sprocket è acquistabile in Italia al prezzo al pubblico di 149 euro.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito dell’iniziativa promozionale.