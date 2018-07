Skype, arriva la registrazione delle chiamate

Filippo Vendrame,

Microsoft ha finalmente deciso di introdurre la possibilità di registrare le chiamate all’interno di Skype. La casa di Redmond ha annunciato il rilascio della nuova versione 8.0 di Skype disponibile per gli utenti desktop. Una nuova release che introduce una nuova grafica, molto simile a quella dell’applicazione universale di Windows 10, oltre ad innumerevoli funzionalità. Il nuovo Skype per computer desktop introduce, dunque, molte delle funzionalità da tempo presenti all’interno dell’app per Windows 10 e per i dispositivi mobile.

Arriva, innanzitutto, il supporto alle videochiamate HD, sino a 24 partecipanti, con la possibilità di condividere contenuti e schermo. La nuova release di Skype introduce miglioramenti anche alla messaggistica con le menzioni. Basterà aggiungere il simbolo @ accanto al nome dell’utente per notificargli direttamente un messaggio. Nuova è anche la galleria multimediale che permette di individuare i contenuti condivisi in una conversazione con un solo click. Arriva anche la condivisione di immagini, video e altri file in tempo reale con un peso massimo di 300 MB per contenuto.

Ma le novità più interessanti sono quelle che arriveranno a breve attraverso un nuovo aggiornamento. La più attesa è proprio quella che permetterà di registrare le chiamate. Ovviamente, per garantire la privacy, avviando la registrazione, tutti i partecipanti alla conversazione saranno avvisati. Sempre in tema di sicurezza arriverà la cifratura end-to-end nelle conversazioni private. Arriveranno miglioramenti anche sulle notifiche di lettura attraverso l’utilizzo di piccole icone a forma di avatar. Non mancheranno anche alcune novità per facilitare l’uso di Skype come un nuovo e semplificato sistema di invito per gli amici e la possibilità di generare link per chat e videochiamate di gruppo.

Tutte queste novità non ancora implementate dovrebbero arrivare entro l’estate. Il nuovo Skype 8.0 è disponibile solo per Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 ma solo sino alla release 1511. Tutte le più recenti versioni di Windows 10 dovranno adottate, invece, l’applicazione universale di Skype.

Il vecchio Skype Classic 7.x sarà, invece, dismesso dal primo di settembre.